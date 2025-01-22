В спорткомплексе «Раубичи» пожаловались на дефицит снега

В спорткомплексе «Раубичи» пожаловались на дефицит снега5
- 22.01.2025, 18:13
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Трассы не готовы к предстоящим соревнованиям фристайлистов и биатлонистов.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе РЦОП «Раубичи» Леонид Карась заявил, что спорткомплекс пока не готов к предстоящим соревнованиям фристайлистов и биатлонистов. Причина — погода, сообщает «Зеркало».
«В Раубичах это уже 20-й сезон у меня. И, честно признаюсь, такой ситуации не было никогда. Уже середина зимы прошла, а у нас с отрицательными температурами было только четыре дня. Но и в этих условиях мы смогли подготовить 3,5 км трассы на сегодняшний день, но для проведения соревнований еще этого недостаточно. Нужно закрывать стадион, трассы закольцовывать — есть еще над чем работать», — сказал Карась.
По его мнению, один из выходов из ситуации — сокращение дистанций для биатлонистов. С 13 по 24 февраля в Раубичах у белорусов запланированы соревнования с россиянами в рамках «Кубка сильнейших спортсменов». А с 30 января по 9 февраля должны состояться два совместных с россиянами старта среди фристайлистов.
«Надеюсь, что погода станет более благоприятной. Если хотя бы одна ночь с минусом будет, все вопросы [с подготовкой трассы в биатлоне], которые у нас есть, снимутся. С фристайлом сложнее», — заявил замдиректора.
К слову, многострадальный склон в спорткомплексе для выступлений лыжных акробатов, как заверил Карась, все-таки реконструировали.
Напомним, биатлонисты и фристайлисты из Беларуси с начала войны в Украине отстранены от международных стартов.