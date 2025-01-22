В спорткомплексе «Раубичи» пожаловались на дефицит снега 5 22.01.2025, 18:13

1,784

Трассы не готовы к предстоящим соревнованиям фристайлистов и биатлонистов.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе РЦОП «Раубичи» Леонид Карась заявил, что спорткомплекс пока не готов к предстоящим соревнованиям фристайлистов и биатлонистов. Причина — погода, сообщает «Зеркало».

«В Раубичах это уже 20-й сезон у меня. И, честно признаюсь, такой ситуации не было никогда. Уже середина зимы прошла, а у нас с отрицательными температурами было только четыре дня. Но и в этих условиях мы смогли подготовить 3,5 км трассы на сегодняшний день, но для проведения соревнований еще этого недостаточно. Нужно закрывать стадион, трассы закольцовывать — есть еще над чем работать», — сказал Карась.

По его мнению, один из выходов из ситуации — сокращение дистанций для биатлонистов. С 13 по 24 февраля в Раубичах у белорусов запланированы соревнования с россиянами в рамках «Кубка сильнейших спортсменов». А с 30 января по 9 февраля должны состояться два совместных с россиянами старта среди фристайлистов.

«Надеюсь, что погода станет более благоприятной. Если хотя бы одна ночь с минусом будет, все вопросы [с подготовкой трассы в биатлоне], которые у нас есть, снимутся. С фристайлом сложнее», — заявил замдиректора.

К слову, многострадальный склон в спорткомплексе для выступлений лыжных акробатов, как заверил Карась, все-таки реконструировали.

Напомним, биатлонисты и фристайлисты из Беларуси с начала войны в Украине отстранены от международных стартов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com