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Глава МИД Эстонии рассказал о стратегической ошибке Кремля

  • 22.01.2025, 18:26
  • 2,816
Глава МИД Эстонии рассказал о стратегической ошибке Кремля
Маргус Цахкна

Это показывает слабость Путина.

Северная Корея отправляет на войну против Украины свои войска, чем помогает стране-агрессору России. Такая вовлеченность настораживает, ведь силы КНДР приблизились к границам НАТО. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в комментарии 24 Каналу.

По его словам, Северная Корея активно поддерживает Россию, в том числе боеприпасами и техникой. Это показывает слабость Путина - фактически у него заканчиваются ресурсы.

Он отметил, что расположение войск КНДР в Европе - это была стратегическая ошибка, ведь демонстрирует то, что это не только проблема Украины и России, а глобальная угроза.

«Если впервые в истории привезти активные войска Северной Кореи в Европу всего в нескольких сотнях километров от границы НАТО и ЕС, это меняет суть этого конфликта и этой агрессии», - сказал глава МИД Эстонии.

Он также отметил, что количество военных не очень большое, но сам факт, что Северная Корея официально участвует в боях на стороне России, должен привлечь внимание США и Европы.

«Сотрудничество России и Северной Кореи меняет суть российско-украинской войны. Становится понятно, что конфликт гораздо глобальнее», - подчеркнул Маргус Цахкна.

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