Экс-спецназовец США: Распиаренный российский МиГ-35 стал коммерческим разочарованием 2 22.01.2025, 18:45

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Россияне построили всего шесть самолетов.

Российский МиГ-35, разрекламированный как истребитель «поколения 4++», не смог привлечь покупателей или добиться успеха на мировом рынке вооружений, став «коммерческим разочарованием». Об этом в статье на 19fortyfive.com пишет обозреватель и бывший унтер-офицер сил специального назначения армии США Стив Балестриери.

«Первоначально задуманный как обновление МиГ-29, МиГ-35 не обладает скрытностью и передовыми технологиями современных истребителей, таких как F-35, что делает его менее конкурентоспособным», - отметил автор.

Он добавил, что недостатки самолета, включая проблемы с логистикой, нехватку запасных частей и ограниченное производство, подчеркивают неудачные попытки продаж.

По его информации, несмотря на модернизацию кабины, радара и авионики, россияне построили всего шесть МиГ-35, хотя он должен был стать российским ответом на американский F-35.

«Разработанный как своего рода ответ на F-16, а не как новый малозаметный совместный ударный истребитель, планер не соответствует требованиям. Тот факт, что это просто еще один российский проект времен Холодной войны с минимальной технологией малозаметности, который пострадал от длительных испытаний, нехватки запасных частей, логистических задержек и опасений по поводу отсутствия передовых технологий, делает его нежелательным экспортным самолетом», - констатировал Балестриери.

Он напомнил, что Египет планировал заказать два десятка МиГ-35 в 2014 году, но затем решил вместо этого купить 46 истребителей МиГ-29М за 2 миллиарда долларов. А попытки России продать МиГ-35 Индии, Аргентине, Бангладеш, Малайзии, Перу, Мьянме и Вьетнаму пока не увенчались успехом.

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