«Где вы видели одинаковые цены на квартиры с хорошим ремонтом?» 22.01.2025, 19:11

Белорусы рассказали, почему согласны жить в «бабушатнике».

В TikTok пользователь под ником Lizkina недоумевает, почему люди выбирают для аренды квартиры с устаревшим ремонтом, обоями из прошлого века и коврами на стенах. CityDog собрал самые яркие комментарии.

В своем видео минчанка признается, что искренне не понимает, почему кто-то сознательно выбирает «бабушатники». На сайтах по поиску недвижимости, говорит девушка, можно найти стильные и ухоженные квартиры за те же деньги, что и квартиры с обшарпанными стенами и старыми коврами.

«Я просто не представляю, по какой причине можно выбрать такую квартиру, когда есть жилье со свежим ремонтом и новой мебелью», — поделилась своими мыслями блогерка.

По ее мнению, есть «квартиры-бабушатники», которые при желании можно обновить: заменить мебель, переклеить обои, если хозяин не против. Однако есть варианты, требующие капитального ремонта, и именно такие объявления вызывают у нее наибольшее недоумение.

Сама автор видео ради эстетики и уюта готова пожертвовать даже расположением квартиры. Она считает, что комфортное жилье важнее, чем близость к офису или учебе. Девушка не осуждает людей, которые выбирают «бабушатники», но искренне хочет понять, какие причины заставляют людей соглашаться на жизнь в них.

«Я никогда в жизни, приходя в такую квартиру, не буду ощущать, что я вернулась домой», — говорит блогер.

Так почему же белорусы на них соглашаются?

Видео минчанки всего за день набрало более 69 тысяч просмотров. В комментариях под ним большинство пользователей не согласились с ее мнением.

Например, одна девушка написала, что «у меня была ситуация при переводе с очной учебы на заочку, когда надо было срочно выселяться из общаги со всеми вещами. При этом у меня была работа на полную ставку. В итоге был только один день на поиски и просмотр квартир с ограниченным бюджетом. При таких условиях заселишься в любую дыру».

Другая девушка задала вопрос автор видео: «Где вы видели одинаковые цены на квартиры с хорошим ремонтом?» По ее мнению, если люди снимают с «бабушкиным» ремонтом, то «очевидно, что такие квартиры в два раза дешевле».

Пользователь под ником Federer94 тоже считает, что цены совсем не одинаковые. По его наблюдениям, в одном и том же районе квартира с новым ремонтом всегда значительно дороже. Он также считает, что «некорректно сравнивать цену на бабушатник в центре и норм квартиру на окраине».

Еще одна девушка поделилась, что всегда выбирает жилье по расположению и цене: «Если удается найти с новым ремонтом и в моем бюджете — круто, если нет — ну что ж, ковры мои ковры».

Другой комментатор уверен: чтобы «урвать дешево красивую квартиру, без правил, в центре города и чтобы хозяин был норм — это суперудача. Нам отказали десять раз, потому что мы молоды, а еще есть животные. Найти квартиру — это анриал».

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