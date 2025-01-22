Зеленский: Запад вел не очень прозорливую политику в отношении РФ
- 22.01.2025, 19:12
Он заявил, что ФРГ и США давали ложные обещания насчет вступления Украины в НАТО.
Западные страны прежде вели «не очень прозорливую политику», давая ложные обещания насчет вступления Украины в НАТО, поскольку спустя десятилетия интеграции в альянс так и не произошло. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью международным изданиям после Давосского форума. Запись опубликована на YouTube-канале его офиса.
Политик назвал подобную ситуацию нечестной по отношению к Украине и украинцам и отметил, что неправильно вели себя и украинские лидеры, обещавшие населению вступление в НАТО.
«Я считаю, что позиция Германии и Соединенных Штатов была слаба, потому что они вели диалог с русскими, и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договоренности с русскими. У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна. Почему вы еще в 1990-х, в 2000-х в начале и далее, почему вы постоянно договаривались без Украины, какие у нас будут гарантии безопасности?» — сказал Зеленский.
Большинство стран НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к альянсу, против выступают только четыре страны: США, Германия, Венгрия и Словакия, рассказал президент. Он отметил, что в действительности решают только США и их президент. «Если [президент Дональд] Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. И если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО», — признал Зеленский.