Все больше пар регистрируют свои браки с церемонией по-белорусски
- 22.01.2025, 19:17
И с использованием элементов традиционной белорусской свадьбы.
В 2024 году в Беларуси было зарегистрировано более 32,6 тысячи браков в торжественной обстановке, что на 7 тысяч меньше, чем в 2023 году. Однако при этом все больше пар предпочитают проведение церемоний на белорусском языке с использованием элементов традиционной белорусской свадьбы, сообщило Министерство юстиции.
Минюст отмечает, что все больше в моду входит проведение торжеств по индивидуальным сценариям. Эти сценарии учитывают пожелания участников и придают событию особый характер.
Среди интересных церемоний выделяют «Вишневую свадьбу» на «Вишневом фестивале» в Глубоком, «Журавлиную свадьбу» на празднике «Журавли и клюква» в Миорском крае, а также тематическую церемонию «VIP-Люкс. Люди в черном», где у гостей и участников был специальный дресс-код.
Кроме того, органы ЗАГСа провели более 1,7 тысячи юбилейных мероприятий, включая «золотые» и «серебряные» свадьбы.