Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины

Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины2
- 22.01.2025, 19:23
Президент США заявил, что он закончит войну «легким или трудным путем».
Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми налогами, тарифами и санкциями, если война против Украины не прекратится. Политик призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно остановить агрессию.
Об этом сообщает The Guardian.
В своем посте на сайте Truth Social Дональд Трамп пригрозил наложить «высокие уровни налогов, тарифов и санкций» на Россию и ее союзников, если она не прекратит вторжение в Украину.
«Я не хочу нанести вред России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на то, что левые радикалы твердят о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу», — подчеркнул он.
В то же время Трамп призвал россиян пойти на переговоры сейчас, чтобы прекратить войну до того, как она станет хуже.
«Если мы не заключим соглашение, к тому же в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!!!», - подчеркнул президент США.