В Минске за «политику» судят известного врача-онколога 1 22.01.2025, 19:33

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Елена Шарафанович

Елена Шарафанович – один из лучших детских онкологов Беларуси.

В суде Первомайского района Минска 30 января 2025 года начнут судить Елену Шарафанович. Это один из лучших детских онкологов Беларуси, в медицинских чатах и сообществах невозможно найти ни одного негативного отзыва о ней от пациентов. Наоборот, благодарные люди передают друг другу ее имя, пишет «Наша Ніва».

«Это доктор от Бога. Вылечила моего сына, когда все говорили, что другого лечения нет. Огромное спасибо вам». «Шарафанович — очень хороший специалист, если бы вы раньше обратились, вам бы помогли». «Да, к ней, много отзывов о ней хороших!!!». «Жена отправила. Сказала: супердоктор. Я не верил и отнесся скептически. Но оказалось, что так и есть».

Елене Шарафанович инкриминируют «народную» статью 342 Уголовного кодекса — участие в протестах.

Судить доктора будет заместительница председателя суда Первомайского района Наталья Дедкова. Только за последний год она осудила два десятка человек за участие в протестах. И еще несколько по другим «политическим» делам.

Елена Шарафанович окончила Минский медицинский институт (2001) и аспирантуру Беларусской медицинской академии последипломного образования по специальности «онкология» (2019). Шесть раз проходила курсы повышения квалификации, стажировалась в Германии и США.

13 лет работала в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, еще три года — в РНПЦ детской хирургии. Одновременно вела прием в «Ладе», Центре лазерной дерматологии HappyDerm.

В 2022 году Елена Шарафанович, которая была директором частной «Клиники А1», попала в центр скандала. Один из соучредителей медцентра писал жалобы на свою же клинику, потому что воевал с другим соучредителем, Русланом Шарафановичем — это муж Елены. В результате у «А1» забрали лицензию, и работа была парализована. А на саму Елену одна из сотрудниц написала донос за «распространение экстремистских материалов». Ее судили, она получила штраф. Клиника вскоре закрылась.

Судя по данным «Вясны», Руслана Шарафановича также судили по уголовному делу за участие в протестах. Чем закончился процесс, неизвестно.

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