Немец пытался вывезти из Беларуси столетние книги и раритетную швейную машинку

Немец пытался вывезти из Беларуси столетние книги и раритетную швейную машинку10
- 22.01.2025, 20:04
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Фотофакт.
Старинные книги и раритетную швейцарскую швейную машинку пытался вывезти из Беларуси гражданин Германии, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Мужчина ехал на автомобиле через пункт пропуска «Бенякони». В его личных вещах таможенники обнаружили 16 печатных изданий 1885−1922 годов выпуска и швейную машинку 1904 года изготовления «с явными признаками культурных ценностей». Проведенная экспертиза подтвердила подозрения должностных лиц ГТК.
В отношении иностранца составили протокол за недекларирование товаров. Предметы старины изъяты до решения суда.