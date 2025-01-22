На аукцион выставили заправку на трассе М-1

На аукцион выставили заправку на трассе М-12
- 22.01.2025, 20:22
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Сколько просят.
Единственную в Беларуси заправку бренда «Брама» в который раз хотят продать на торгах, заметил Office Life.
Попытки повторяются уже полтора года.
АЗС расположена на международной трассе М-1 (Е-30) в Столбцовском районе.
Построили ее в 2015 году. Каждый, кто периодически ездит по М-1 со стороны Бреста, мог заметить это ярко-желтое строение, пустующее несколько последних лет.
Первым владельцем заправки стало белорусско-венгерское совместное предприятие «Экспресс-Сервис-Брама+».
Заправку закрыли весной 2022 года. Ее собственник – «ИООО «Юнис Ойл» (продажа и аренда строительной техники и оборудования).
Запоминающуюся АЗС пытались продать в 2023-м. Тогда за объект запросили более Br3,2 млн, или около $950 тыс. по курсу того времени.
По информации ЗАО «Белреализация», в 2025 году за АЗС хотят выручить не менее Br1,225 млн, или $355,8 тыс.
Аукцион пройдет 20 февраля 2025 года в 11:00.