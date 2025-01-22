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Боксер Александр Усик рассказал о переходе в футбол

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  • 22.01.2025, 20:29
  • 1,684
Боксер Александр Усик рассказал о переходе в футбол
Александр Усик

Украинец уже выбрал клуб.

Украинский боксер Александр Усик признался, что до сих пор не отказался от идеи сменить перчатки на футбольные бутсы.

Прославленный спортсмен решил, что после карьеры в боксе отправится играть за профессиональный клуб.

Атлет в интервью The Ring рассказал, что у него есть действующее соглашение с командой Украинской премьер-лиги «Полесье».

Причем клуб из Житомира довольно успешно выступает в УПЛ – располагается на пятом месте с 27 очками. После 17 игр у него 7 побед и 6 ничейных результатов.

Усик похвастался, что 15 декабря «Полесье» выиграло у донецкого «Шахтера». При этом боксер симпатизирует другой команде.

«Я давно болею за киевское «Динамо». Потому что еще в детстве, когда впервые сходил с папой на стадион, это был стадион «Динамо» (Киев). Это клуб с богатой историей, но «Полесье» дало мне возможность, и я подписал контракт», – сказал Усик.

И признался, что мечтает забить гол в ворота любимого «Динамо», выступая за «Полесье».

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