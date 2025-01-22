Боксер Александр Усик рассказал о переходе в футбол

Боксер Александр Усик рассказал о переходе в футбол3
- 22.01.2025, 20:29
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Украинец уже выбрал клуб.
Украинский боксер Александр Усик признался, что до сих пор не отказался от идеи сменить перчатки на футбольные бутсы.
Прославленный спортсмен решил, что после карьеры в боксе отправится играть за профессиональный клуб.
Атлет в интервью The Ring рассказал, что у него есть действующее соглашение с командой Украинской премьер-лиги «Полесье».
Причем клуб из Житомира довольно успешно выступает в УПЛ – располагается на пятом месте с 27 очками. После 17 игр у него 7 побед и 6 ничейных результатов.
Усик похвастался, что 15 декабря «Полесье» выиграло у донецкого «Шахтера». При этом боксер симпатизирует другой команде.
«Я давно болею за киевское «Динамо». Потому что еще в детстве, когда впервые сходил с папой на стадион, это был стадион «Динамо» (Киев). Это клуб с богатой историей, но «Полесье» дало мне возможность, и я подписал контракт», – сказал Усик.
И признался, что мечтает забить гол в ворота любимого «Динамо», выступая за «Полесье».