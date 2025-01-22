Названы самые необычные имена детей в Беларуси за 2024 год 22.01.2025, 20:44

От Космоса и Мерлина до Алмазы и Фемиды.

Стало известно, какие необычными именами белорусские родители называли детей в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Минюста.

В частности, у белорусов вызывают интерес редкие и также старинные имена, которые они выбирают для детей. В 2024-м необычными именами называли детей в различных регионах страны.

Например, на Брестчине появились на свет Аристарх, Мерлин, Кузьма, Савватий и Евстафий, а редкими женскими именами стали Авива, Тавифа, Ксантея, Николая, Филонида. Родители в Витебской области выбрали для детей такие редкие мужские имена, как Алмаз, Аким, Гектор, Дастан, Космос, Карим и Самуил, женские - Аглая, Владлена, Зайра, Герда, Есения, Каталея, Мирана.

На Гомельщине среди редких имен — мужские: Авенир, Амиран, Винченцо, Космос, Мир, Марс, Паисий, и женские: Алмаза, Авигея, Жизель, Лета, Лирина, Ляля, Царина, Фемида.

В Гродненской области из роддома привезли Добрыню, Гекторп, Петра-Леонардо, Ярмира Лада, Тимея, а также — Аврору, Луну, Ларцию, Северину, Славяну.

В топе необычных имен на Могилевщине мужские Амихран, Джохар, Давити, Идрис, Шант, и женские: Айна, Айвера, Луна, Сумайя, Эрнестина.

В Минской области родители назвали редким именем новорожденных мальчиков: Бернарда, Дина, Вилли, Элая, Якима, Яся, Цинчэня, и девочек: Ассоль, Лавию, Мадонну, Океанию, Луну.

В Минске стоп топ необычных детских имен: мужские — Алмаз, Ратибор, Добрыня, Янка, Корней, Златан, и женские - Манэ, Дева, Иоанна, Весна, Матрена, Элиф.

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