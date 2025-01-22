закрыть
22 января 2025, среда, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО созвонился с новым госсекретарем США

  • 22.01.2025, 21:12
Генсек НАТО созвонился с новым госсекретарем США
Марк Рютте

О чем говорили.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Это их первый разговор после назначения главы Госдепа.

Об этом сообщает в X Рютте.

«Хороший звонок из Давоса с новым госсекретарем Марко Рубио. Рад видеть вас на борту!» - написал он.

Рютте отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Рубио в НАТО и «работать вместе над Украиной, Россией и Китаем».

«Увеличение оборонных расходов в Европе и усиление трансатлантического оборонного производства делает нас всех сильнее», - констатировал Рютте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип