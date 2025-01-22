Генсек НАТО созвонился с новым госсекретарем США 22.01.2025, 21:12

Марк Рютте

О чем говорили.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Это их первый разговор после назначения главы Госдепа.

Об этом сообщает в X Рютте.

«Хороший звонок из Давоса с новым госсекретарем Марко Рубио. Рад видеть вас на борту!» - написал он.

Рютте отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Рубио в НАТО и «работать вместе над Украиной, Россией и Китаем».

«Увеличение оборонных расходов в Европе и усиление трансатлантического оборонного производства делает нас всех сильнее», - констатировал Рютте.

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