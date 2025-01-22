Шольц: Трамп станет вызовом для Европы 6 22.01.2025, 21:32

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ встретился в Париже с президентом Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в среду находится с визитом в Париже, заявил, что второй президентский срок Дональда Трампа станет «вызовом» для Европы.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW.

Шольц 22 января посетил Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном через несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце лидеры двух стран пообещали действовать в интересах «сильной» Европы.

Шольц сказал, что Трамп «будет, и это уже ясно, вызовом».

«Европа не будет унижаться и прятаться, а будет конструктивным и напористым партнером», – сказал канцлер.

Он добавил, что эта позиция станет «основой для хорошего сотрудничества с новым американским президентом».

Макрон в свою очередь заявил, что европейцы должны сыграть «свою полноценную роль» в построении «сильной» и «единой» Европы, способной защитить свои «интересы», особенно перед лицом США во главе с Дональдом Трампом.

А президент Александер Стубб заявил, что во времена президентства Трампа необходимо готовиться к «эпохе неопределённости, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, исчезают».

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