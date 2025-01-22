Шольц: Трамп станет вызовом для Европы

Шольц: Трамп станет вызовом для Европы6
- 22.01.2025, 21:32
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Канцлер ФРГ встретился в Париже с президентом Франции.
Канцлер Германии Олаф Шольц, который в среду находится с визитом в Париже, заявил, что второй президентский срок Дональда Трампа станет «вызовом» для Европы.
Заявление главы немецкого правительства приводит DW.
Шольц 22 января посетил Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном через несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце лидеры двух стран пообещали действовать в интересах «сильной» Европы.
Шольц сказал, что Трамп «будет, и это уже ясно, вызовом».
«Европа не будет унижаться и прятаться, а будет конструктивным и напористым партнером», – сказал канцлер.
Он добавил, что эта позиция станет «основой для хорошего сотрудничества с новым американским президентом».
Макрон в свою очередь заявил, что европейцы должны сыграть «свою полноценную роль» в построении «сильной» и «единой» Европы, способной защитить свои «интересы», особенно перед лицом США во главе с Дональдом Трампом.
А президент Александер Стубб заявил, что во времена президентства Трампа необходимо готовиться к «эпохе неопределённости, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, исчезают».