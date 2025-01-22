TikTok согласится на сделку, чтобы остаться доступным в США

TikTok согласится на сделку, чтобы остаться доступным в США1
- 22.01.2025, 21:39
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Что известно.
ByteDance, китайская материнская компания TikTok, заключит соглашение, чтобы приложение осталось доступным в Соединенных Штатах. Об этом генеральный директор General Atlantic Билл Форд сказал в комментарии изданию Axios на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
General Atlantic – крупный инвестор китайской ByteDance, а Билл Форд входит в ее совет директоров.
«Да, – сказал Форд, когда его спросили, будет ли заключено соглашение. – Это на пользу всем».
«Мы продолжим работу, возможно, до конца недели относительно переговоров о том, что может сработать... Правительство Китая, правительство США, компания и совет директоров – все должны быть вовлечены в этот разговор», – отметил он.
По словам Форда, могут быть и другие решения, «кроме продажи активов».
Форд добавил, что администрация президента Байдена отчасти виновата в том, что ситуация достигла точки кипения, потому что она «не вела с нами реального диалога».
Однако он признал, что президент Трамп пытался запретить TikTok в последние дни своего первого срока, прежде чем сменить курс во время недавней кампании.
ByteDance должна была продать TikTok до 19 января 2025 года, но президент Дональд Трамп подписал указ о продлении срока продажи на 75 дней.
Wall Street Journal и Bloomberg писали, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи по крайней мере части приложения Илону Маску, а ранее в январе заявку на покупку сделала группа инвесторов, в состав которой входят Фрэнк Маккорт (бывший владелец Лос-Анджелес Доджерс) и Кевин О'Лири (инвестор из реалити-шоу Shark Tank).
Потенциальными претендентами могут быть Amazon и Oracle, которая уже сотрудничает с TikTok и помогла возобновить работу приложения после 14-часового отключения.
Кроме того, на приобретение американского бизнеса социальной сети TikTok претендует известный ютубер MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон). Он является третьим по популярности пользователем TikTok.