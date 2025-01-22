Все губернаторы Сибири перестали сообщать о потерях в Украине

Все губернаторы Сибири перестали сообщать о потерях в Украине3
- 22.01.2025, 21:46
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Не публикуют даже фальшивые данные.
Власти российских регионов в Сибири и Дальнем Востоке перестали сообщать о потерях в Украине, сообщает «Сибирь.Реалии».
Журналисты обратили внимание на то, что глава Сахалина Василий Лимаренко оказался последним губернатором за Уралом, который сообщал о потерях среди жителей региона на войне против Украины у себя в Telegram-канале. Согласно его сообщениям, потери среди военных из Сахалинской области осенью 2024 года выросли более чем вдвое по сравнению с летними месяцами.
18 декабря 2024 года Лимаренко сделал последнюю запись о погибших, после чего перестал писать некрологи.
В январе областные власти заявили, что перестали публиковать потери по просьбе министерства обороны РФ. Там объяснили это тем, что украинская разведка может «использовать некрологи в своих целях», что «влечет за собой преследование семей погибших».
Председатель Якутии Айсен Николаев, глава Тувы Владислав Ховалиг, губернатор Камчатки Владимир Солодов и глава Приамурья Василий Орлов непосредственно сообщали о погибших на фронте весной и летом 2022 года — в первые месяцы вторжения, но вскоре прекратили публикации.
Все губернаторы Сибири и Дальнего Востока вспоминают погибших при вручении орденов или открытии мемориалов. Журналисты обращают внимание на то, что судить о масштабах потерь по таким сообщениям невозможно.