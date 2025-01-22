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Adidas вернулся к прибыли после первых за 30 лет убытков

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  • 22.01.2025, 21:53
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Adidas вернулся к прибыли после первых за 30 лет убытков

Операционная прибыль выросла в пять раз за год.

Продажи Adidas выросли до 23,7 млрд евро за 2024 год, что позволило производителю спортивных товаров вернуться к прибыли после провального 2023 года, когда компания впервые за 30 лет закончила год с чистым убытком. Об этом пишет Tagesschau.

Операционная прибыль Adidas выросла в пять раз за год до 1,3 млрд евро.

Акции Adidas были одним из фаворитов на немецкой бирже DAX и подорожали на 6,5%, что больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Немецкий производитель спортивной одежды сосредоточился на развитии тренда на разноцветную обувь в стиле ретро с тремя полосками, чтобы перезапустить свой бренд и повысить продажи, и извлек выгоду из более слабых результатов конкурента Nike, уточняет агентство Reuters.

Также в прошлом году Adidas уладил спор с рэпером Ye, ранее известным как Канье Вест. В 2022 году Adidas прекратил продажу обуви Yeezy после расторжения партнерства с рэпером из-за его антисемитских высказываний. Позже Adidas получил заказ на 4 млн пар непроданных кроссовок Yeezy на сумму более 508 млн евро.

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