Семь машин столкнулись на проспекте Машерова в Минске 22.01.2025, 22:08

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В Минске на проспекте Машерова столкнулись несколько легковушек, никто не пострадал.

По информации ГАИ, сперва на пересечении проспекта Победителей с проспектом Машерова произошло столкновение двух автомобилей. И буквально через несколько в соседней полосе в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение пяти автомобилей.

«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», - отметили в ведомстве.

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