Семь машин столкнулись на проспекте Машерова в Минске
- 22.01.2025, 22:08
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В Минске на проспекте Машерова столкнулись несколько легковушек, никто не пострадал.
По информации ГАИ, сперва на пересечении проспекта Победителей с проспектом Машерова произошло столкновение двух автомобилей. И буквально через несколько в соседней полосе в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение пяти автомобилей.
«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», - отметили в ведомстве.