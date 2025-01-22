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Семь машин столкнулись на проспекте Машерова в Минске

  • 22.01.2025, 22:08
  • 1,692
Семь машин столкнулись на проспекте Машерова в Минске

Видео.

В Минске на проспекте Машерова столкнулись несколько легковушек, никто не пострадал.

По информации ГАИ, сперва на пересечении проспекта Победителей с проспектом Машерова произошло столкновение двух автомобилей. И буквально через несколько в соседней полосе в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение пяти автомобилей.

«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», - отметили в ведомстве.

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