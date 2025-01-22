Байден освободил из тюрьмы борца за права американских индейцев Леонарда Пелтиера 22.01.2025, 23:06

Леонард Пелтиер

Он провел в тюрьме почти 50 лет.

Перед тем, как покинуть пост президента США, Джо Байден смягчил наказание Леонарду Пелтиеру — активисту движения за права американских индейцев. Пелтиер был приговорен к двум пожизненным срокам по обвинению в убийстве двух агентов ФБР и провел в тюрьме почти 50 лет; пикеты в его поддержку регулярно проходили у Белого дома, а советские школьники писали письма с требованием его освобождения, пишет ВВС.

Леонарда Пелтиера арестовали в феврале 1976 года, в апреле 1977 года суд города Фарго (Северная Дакота) приговорил его к двум пожизненным срокам.

20 января 2025 года президент США Джо Байден своим указом заменил Пелтиеру тюремное заключение на домашний арест.

Пелтиер по-прежнему формально остается заключенным, вина с него не снята. Но 80-летний активист остаток жизни проведет дома.

Борьба за права коренных американцев: от захвата Алькатраса до Вундед-Ни

На 1970-е годы в США пришлась кульминация борьбы коренных американцев за свои права.

В 1968-м гражданские активисты создали «Движение американских индейцев» (American Indian Movement). Поначалу ДАИ и дружественные ей организации ограничивались мирными протестами — проводили марши и пикеты, выступая за пересмотр отношений федеральных властей и индейцев. Представители племен требовали вернуть им земли, отобранные (или взятые в аренду) в XIX веке.

Но вскоре активисты перешли от слов к прямому действию.

В 1969 году группа, называвшая себя «Индейцы всех племен», захватила заброшенную тюрьму на острове Алькатрас и удерживала ее почти два года. Активисты ссылались на договор 1868 года между правительством США и племенем лакота: по нему все неиспользуемые федеральные земли должны быть возвращены коренным народам, которые когда-то их занимали.

Захват Алькатраса вынудил Вашингтон пойти на переговоры и пообещать коренным народам более широкую автономию.

Активность на Алькатрасе сошла на нет на второй год захвата: если поначалу индейцам помогали звезды Голливуда (например, Джейн Фонда и Марлон Брандо), то потом общественная поддержка сошла на нет. В июне 1971 года полиция выгнала оставшихся активистов с острова.

Однако Алькатрас стал важным прецедентом: все последующие акции вдохновлялись именно этими событиями.

В 1972 году «Движение американских индейцев» провело марш под названием «Тропа нарушенных договоров». Караван вышел из Сент-Пола (Миннесота) и к ноябрю прибыл в Вашингтон. Активисты заняли здание Бюро по делам индейцев, после чего начались столкновения с полицией. Противостояние длилось неделю, а затем власти согласились с частью требований протестующих.

Не прошло и нескольких месяцев, как началась эскалация. В феврале 1973 года «Движение американских индейцев» захватило поселение Вундед-Ни в резервации Пайн-Ридж (Южная Дакота). Поводом стал внутренний конфликт в племени оглала, но вскоре противостояние вышло на федеральный уровень.

Полиция и ФБР оцепили поселение, вооруженные активисты оказали сопротивление. Перестрелки продолжались три месяца, два человека, в том числе один из лидеров оглала Бадди Ламонт, были убиты федеральными агентами.

События в Вундед-Ни тогда вызвали широкий резонанс: так, в знак протеста Марлон Брандо не явился на вручение премии «Оскар», отправив вместо себя активистку Сашин Литтлфезер.

Убийство двух агентов ФБР

Обстановка в резервации Пайн-Ридж оставалась напряженной. Племя оглала возглавлял Ричард Уилсон, пользовавшийся поддержкой федеральных властей. В 1970-х он создал вооруженное ополчение, расправлявшееся с политическими оппонентами, в том числе с членами «Движения американских индейцев».

26 июня 1975 года в Пайн-Ридж въехали два автомобиля без опознавательных знаков. Ими управляли агенты ФБР Рональд Уильямс и Джек Коулер, приехавшие искать подозреваемого в воровстве. При невыясненных обстоятельствах между агентами и активистами ДАИ завязалась перестрелка, в которой погибли оба представителя власти и один местный житель.

Главным подозреваемым стал известный активист Леонард Пелтиер: следствие пришло к выводу, что именно из его винтовки были застрелены федеральные агенты.

Пелтиер до этого уже находился розыске по подозрению в убийстве (позже эти обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств).

После гибели агентов ФБР он бежал из Южной Дакоты в Канаду, но затем был задержан и экстрадирован в США. В 1977 году суд вынес обвинительный приговор.

«Свободу Леонарду Пелтиеру!»

В деле Пелтиера было немало белых пятен. Ключевая свидетельница заявила, что дала показания, уступив угрозам ФБР; баллистическая экспертиза установила, что винтовок было несколько; двух других подозреваемых отпустили из-за недостатка доказательств.

Пелтиер все эти годы отрицал свою вину. Он не скрывал, что участвовал в перестрелке, но утверждал, что не убивал лично агентов ФБР.

За те почти 50 лет, что Пелтиер провел в тюрьме, за него вступались и международные правозащитные организации (например, Amnesty International), и многие знаменитости мирового масштаба: Нельсон Мандела и мать Тереза, Далай Лама, Стинг и Мадонна, Джорджо Армани и Йоко Оно. Но в СССР эта поддержка вышла на уровень всей страны.

В Советском Союзе был создан Комитет поддержки Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов.

В советской прессе регулярно печатались статьи, обвинявшие американскую власть в расизме и призывавшие немедленно освободить борца за права индейцев.

Школьники и студенты составляли письма в защиту Пелтиера, а в «Комсомольской правде» даже печатали специальные бланки таких посланий — их можно было вырезать и отправить в США или в американское посольство.

В СССР приезжала жена Пелтиера Стефани, которой устраивали встречи с пионерами и трудовыми коллективами.

В 1986 году Пелтиер сообщил из тюрьмы, что теряет зрение. Через некоторое время советские дипломаты добились того, чтобы американские власти разрешили офтальмологам из СССР посетить заключенного. Вместе с американскими коллегами советские врачи обследовали Пелтиера и прописали ему лечение.

После распада СССР о Пелтиере в Москве уже не вспоминали. Время от времени только МИД России включал его имя в свои доклады о правах человека в США в раздел «Преследование инакомыслящих».

В то же время акции в поддержку Пелтиера до последнего времени регулярно проводили активисты в США: участники пикетов у Белого дома требовали немедленного освобождения активиста, которому в 2024 году уже исполнилось 80 лет.

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