Донецкий «Шахтер» победил клуб из Бреста
- 22.01.2025, 23:11
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2:0.
Донецкий «Шахтер» одержал победу над французским «Брестом» в седьмом туре Лиги чемпионов УЕФА.
Футбольный матч «Шахтер» — «Брест» состоялся на стадионе «Фельтинс Арена» в немецком Гельзенкирхене и завершился со счетом 2:0 в пользу «горняков».
Благодаря второй победе в Лиге чемпионов донецкий «Шахтер» теперь имеет в своем активе семь очков. Подопечные Марино Пушича сейчас занимают 27-е место, сохраняя шансы на плей-офф.
В последнем туре «горняки» сыграют против дортмундской «Боруссии». Матч запланирован на среду, 29 января.