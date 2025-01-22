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Донецкий «Шахтер» победил клуб из Бреста

  • 22.01.2025, 23:11
  • 1,196
Донецкий «Шахтер» победил клуб из Бреста

2:0.

Донецкий «Шахтер» одержал победу над французским «Брестом» в седьмом туре Лиги чемпионов УЕФА.

Футбольный матч «Шахтер» — «Брест» состоялся на стадионе «Фельтинс Арена» в немецком Гельзенкирхене и завершился со счетом 2:0 в пользу «горняков».

Благодаря второй победе в Лиге чемпионов донецкий «Шахтер» теперь имеет в своем активе семь очков. Подопечные Марино Пушича сейчас занимают 27-е место, сохраняя шансы на плей-офф.

В последнем туре «горняки» сыграют против дортмундской «Боруссии». Матч запланирован на среду, 29 января.

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