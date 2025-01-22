Возвращение Джексона Алексей Макаркин

22.01.2025, 23:30

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Эндрю Джексон (1767-1845) - президент США (1829-1837)

Выбор портретов для Овального кабинета обычно связан с политическими месседжами нового президента.

В Белый дом вернулся Эндрю Джексон – в виде портрета. Дональд Трамп в 2017 году уже поместил этот портрет в Овальном кабинете, Джо Байден его оттуда убрал, а сейчас произошло возвращение седьмого президента США.

Выбор портретов для Овального кабинета обычно связан с политическими месседжами нового президента. Но так как число выдающих лидеров ограничено (обычно это те, кто изображен на долларовых купюрах), то изменения, на первый взгляд, не столь велики. Например, трудно представить президента, который бы удалил из Овального кабинета портрет Джорджа Вашингтона, но даже с ним есть свои особенности.

Иногда случается экзотика – так, Рональд Рейган поместил в Овальном кабинете портрет президента времен своей юности Калвина Кулиджа, которого историки не относят к числу выдающихся. При нем государство старалось как можно меньше вмешиваться в экономику, что импонировало Рейгану. Но последующие президенты симпатии Рейгана к Кулиджу не разделяли.

Во время первого срока Трампа кабинет украшали несколько портретов. Три рядом над камином – Вашингтон (в центре как общенационального символа), Александр Гамильтон и Томас Джефферсон (слева и справа от него – как символы двух американских политических традиций). Также были помещены портреты Авраама Линкольна и Эндрю Джексона. Портрет Джексона уже находился в Овальном кабинете при таких разных президентах ХХ века как Линдон Джонсон, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон – казалось бы, ничего неожиданного в его возвращении не было.

Но к 2017 году о Джексоне в США все меньше вспоминали как о военном герое, «народном» президенте, который бросил вызов олигархии, упразднил банк-монополист, боролся с коррупцией, ввел популярный тариф и погасил государственный долг. А все чаще как о рабовладельце, который к тому же массово переселял индейцев с их земель, которые передавались фермерам – эту аграрную модель в советских учебниках со ссылкой на Ленина называли американской, противопоставляя «прусскому» консервативному пути.

При Бараке Обаме и Джо Байдене обсуждался вопрос о том, чтобы заменить портрет Джексона на двадцатидолларовой купюре изображением афроамериканки-аболиционистки Гарриет Табмен. Так что тогдашнее возвращение Джексона в Овальный кабинет было расценено как политический жест Трампа. Левые подвергли его критике, правые одобрили.

А во время свержения памятников рабовладельцам в 2020 году протестующие попытались снести и знаменитый памятник Джексону в Вашингтоне. Это первая конная статуя в США и вторая в мире (после малоизвестного памятника тирольскому эрцгерцогу Леопольду) на двух точках опоры – то есть конь стоит на двух ногах без дополнительной опоры на хвост для устойчивости. Такие памятники довольно редки – в России, например, это статуя Николая I в Петербурге (кстати, большевики подумывали ее снести, но уникальность памятника стала сильным аргументом в пользу его оставления на прежнем месте) и недавно установленный памятник Михаилу Воронцову в Ейске. Попытка сноса памятника Джексону стала одним из переломных моментов в ходе кампании. Так как речь шла об общепризнанном произведении искусства, полиция разогнала толпу и снесла лагерь протестующих, а Трамп назвал их действия «позорным вандализмом».

Байден, придя в Белый дом, предсказуемо удалил из Овального кабинета портрет Джексона, а над камином выстроил сложную конструкцию из пяти портретов – в центре большой портрет демократа-реформатора Франклина Делано Рузвельта, слева – Вашингтон (он остался, но его значение было уменьшено) и Линкольн, справа – Джефферсон и Гамильтон. Также при Байдене в Овальном кабинете появился портрет Бенджамина Франклина.

Вернувшись в Белый дом, Трамп вернул в Овальный кабинет Джексона, убрал Рузвельта, вновь поместил в центр Вашингтона, но оставил Франклина. История продолжается.

Алексей Макаркин, telegram

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