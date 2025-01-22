Зеленский встретился в Давосе с президентом Сербии Вучичем 22.01.2025, 23:45

Они обсудили гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Они обсудили гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Как отметили на сайте ОП, Зеленский поблагодарил за гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии.

Также лидеры государств обсудили интеграцию в Европейский союз, что является «общей целью двух стран».

«Стороны также сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и форматов дальнейшего взаимодействия в рамках наработанных проектов», — добавили на сайте Офиса президента.

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