закрыть
23 января 2025, четверг, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский встретился в Давосе с президентом Сербии Вучичем

  • 22.01.2025, 23:45
Зеленский встретился в Давосе с президентом Сербии Вучичем

Они обсудили гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Они обсудили гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Как отметили на сайте ОП, Зеленский поблагодарил за гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии.

Также лидеры государств обсудили интеграцию в Европейский союз, что является «общей целью двух стран».

«Стороны также сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и форматов дальнейшего взаимодействия в рамках наработанных проектов», — добавили на сайте Офиса президента.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип