Зеленский встретился в Давосе с президентом Сербии Вучичем
- 22.01.2025, 23:45
Они обсудили гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Они обсудили гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Офис президента.
Как отметили на сайте ОП, Зеленский поблагодарил за гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии.
Также лидеры государств обсудили интеграцию в Европейский союз, что является «общей целью двух стран».
«Стороны также сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и форматов дальнейшего взаимодействия в рамках наработанных проектов», — добавили на сайте Офиса президента.