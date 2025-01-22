ЕС, Дания и Литва подписали программу поддержки евроинтеграции Украины 22.01.2025, 23:53

Программа будет действовать с 2025-го по 2027 год.

Европейский союз, Дания и Литва подписали программу «Ukraine2EU – Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС», подтвердили поддержку украинских институтов и необходимого реформирования страны на пути к ее членству. Об этом 22 января сообщила пресс-служба представительства Европейского союза в Украине.

Программа будет действовать с 2025-го по 2027 год и будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами CPVA. Она предусматривает целевую поддержку основных украинских органов власти, работающих над вступлением Украины в ЕС, в частности, офиса вице-премьер-министра, правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, секретариата Верховной Рады и комитета по вопросам европейской интеграции, а также Министерства юстиции, говорится в сообщении. Общий бюджет финансирования инициативы – €14 млн.

Планируется, что «Ukraine2EU – Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС» поможет расширить доступ к экспертизе в сфере права Евросоюза и будет способствовать повышению осведомленности и понимания процесса евроинтеграции среди заинтересованных сторон и украинского общества, а также поддержит его организации, отметили в представительстве.

«Сегодняшнее подписание знаменует начало следующего этапа нашей долговременной поддержки интеграции Украины в ЕС. Будущее Украины – в ЕС, и эта программа будет служить основой для помощи со стороны ЕС и стран-членов в достижении Украиной этой цели», – заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

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