МАГАТЭ: Ирану хватит обогащенного урана на пять ядерных боеголовок
- 23.01.2025, 3:02
Тегеран существенно ускорил обогащение урана до уровня 60%.
У Ирана сегодня в наличии 200 килограммов урана, обогащенного до 60% без примесей. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.
«В настоящее время у Ирана имеется почти 200 кг урана, обогащенного до 60% без примесей, а это почти соответствует необходимым для оружейного производительного уровня 90%», - отмечает гендиректор.
Такое количество ядерного материала, если его обогатить дополнительно, может потенциально оказаться достаточным для изготовления пяти ядерных боеголовок.
Гросси отметил, что в последнее время Иран существенно ускорил обогащение урана до уровня 60%, увеличив темпы производства в семь раз.