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МАГАТЭ: Ирану хватит обогащенного урана на пять ядерных боеголовок

  • 23.01.2025, 3:02
МАГАТЭ: Ирану хватит обогащенного урана на пять ядерных боеголовок

Тегеран существенно ускорил обогащение урана до уровня 60%.

У Ирана сегодня в наличии 200 килограммов урана, обогащенного до 60% без примесей. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

«В настоящее время у Ирана имеется почти 200 кг урана, обогащенного до 60% без примесей, а это почти соответствует необходимым для оружейного производительного уровня 90%», - отмечает гендиректор.

Такое количество ядерного материала, если его обогатить дополнительно, может потенциально оказаться достаточным для изготовления пяти ядерных боеголовок.

Гросси отметил, что в последнее время Иран существенно ускорил обогащение урана до уровня 60%, увеличив темпы производства в семь раз.

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