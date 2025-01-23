Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем 23.01.2025, 5:59

Украинский лидер поблагодарил его за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Об этом информирует Charter97.org со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский поблагодарил Милея за неизменную поддержку Украины.

«Мы обсудили совместную с партнерами координацию ради приближения справедливого и прочного мира. Очень ценим полное понимание и готовность помогать со стороны Аргентины. Радуемся, что Хавьеру удаются изменения, которые он планировал, и Аргентина становится сильнее экономически. Успехи говорят сами за себя: удачные реализации экономических реформ, восстановление экономического потенциала», - написал президент Украины.

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