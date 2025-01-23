Трамп подписал указ о закрытии южной границы США 1 23.01.2025, 8:08

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Речь идет о закрытии въезда для нелегальных мигрантов.

Во вторник, 22 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы страны. Речь идет о закрытии въезда для нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

«Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу», - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Белого дома, некоторые штаты, в частности, Техас, обращались к федеральному правительству с просьбой о защите от вторжения во время правления экс-президента США Джо Байдена, однако его администрация не смогла «защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США».

Теперь согласно новому указу, Трамп поручил Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Госдепартаменту США принять все необходимые меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекли южную границу.

Используя свои полномочия, новый президент Соединенных Штатов ограничил указом доступ к положению иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться на территории США. В частности, к возможности получения убежища.

«Обещания выполнены: в 2024 году президент Трамп пообещал «закрыть границу в первый же день», - добавили в Белом доме.

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