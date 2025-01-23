CNN: Трамп нанес жесткий удар по Путину

CNN: Трамп нанес жесткий удар по Путину2
- 23.01.2025, 8:13
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В Белом доме понимают, что РФ в цейтноте.
Президент США Дональд Трамп спустя двое суток после своей инаугурации сделал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором обнажил свою позицию по войне в Украине, и эта позиция оказалась более жесткой для Кремля, чем можно было ожидать.
Об этом пишет CNN, комментируя обещание американского лидера ввести новые санкции против России, если она откажется в ближайшее время заключить соглашение о прекращении своей военной агрессии против украинского государства.
«Трамп был беспрецедентно резок, сосредоточившись на экономическом ущербе, нанесенном России войной», - отмечают журналисты.
В частности, он указал на высокую инфляцию в России и заявил, что Путин разрушает Россию, отказываясь заключать сделку.
Президент США также вскользь упомянул огромные потери России в войне, которые, по оценкам западных чиновников, достигают 700 тысяч человек погибшими и ранеными, говорится в материале.
«Он выжимает из себя все… это не выставляет его в хорошем свете… Я думаю, ему было бы неплохо закончить эту войну», - сказал Трамп о Путине.
Аналитики обращают внимание, что произнесенные в среду слова стали самыми жесткими высказываниями Трампа в адрес российского диктатора.
По мнению журналистов, в Белом доме понимают, что РФ в цейтноте.
«Его внимание к неэффективному управлению экономикой и терпимость Кремля к ужасающим показателям потерь говорят о том, что Белый дом знает, что Россия может испытывать некоторый дефицит времени, и намерен этим воспользоваться», - пишут обозреватели.