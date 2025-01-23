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CNN: Трамп нанес жесткий удар по Путину

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  • 23.01.2025, 8:13
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CNN: Трамп нанес жесткий удар по Путину
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / AP

В Белом доме понимают, что РФ в цейтноте.

Президент США Дональд Трамп спустя двое суток после своей инаугурации сделал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором обнажил свою позицию по войне в Украине, и эта позиция оказалась более жесткой для Кремля, чем можно было ожидать.

Об этом пишет CNN, комментируя обещание американского лидера ввести новые санкции против России, если она откажется в ближайшее время заключить соглашение о прекращении своей военной агрессии против украинского государства.

«Трамп был беспрецедентно резок, сосредоточившись на экономическом ущербе, нанесенном России войной», - отмечают журналисты.

В частности, он указал на высокую инфляцию в России и заявил, что Путин разрушает Россию, отказываясь заключать сделку.

Президент США также вскользь упомянул огромные потери России в войне, которые, по оценкам западных чиновников, достигают 700 тысяч человек погибшими и ранеными, говорится в материале.

«Он выжимает из себя все… это не выставляет его в хорошем свете… Я думаю, ему было бы неплохо закончить эту войну», - сказал Трамп о Путине.

Аналитики обращают внимание, что произнесенные в среду слова стали самыми жесткими высказываниями Трампа в адрес российского диктатора.

По мнению журналистов, в Белом доме понимают, что РФ в цейтноте.

«Его внимание к неэффективному управлению экономикой и терпимость Кремля к ужасающим показателям потерь говорят о том, что Белый дом знает, что Россия может испытывать некоторый дефицит времени, и намерен этим воспользоваться», - пишут обозреватели.

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