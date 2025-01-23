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Бойцы ВСУ с помощью мандаринки взяли в плен россиянина

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  • 23.01.2025, 8:24
  • 2,948
Бойцы ВСУ с помощью мандаринки взяли в плен россиянина

Видеофакт.

Бойцы 117 отдельной бригады ТрО Вооруженных сил Украины взяли в плен российского оккупанта в Сумской области, использовав для этого мандаринку. Об этом сообщила пресс-служба 117 бригады.

Украинские защитники объяснили, что во время разведки заметили группу военных РФ, часть из которых ликвидировали с помощью «точных сбросов с дрона».

«Один боец изъявил желание перейти на светлую сторону и сохранить собственную жизнь. Что делать и куда идти дальше врагу написали наши бойцы в записке, которую последний получил со сброса. А, чтобы военный РФ точно понял серьезность намерений, вместе с запиской «в подарок» получил мандарин, который помог ему выйти на украинскую землю», — говорится в подписи к видео.

На обнародованных кадрах видно, что российский оккупант сначала машет руками, давая таким образом понять, что он хочет сдаться.

После этого к россиянину подлетает дрон и сбрасывает записку с мандаринкой. После того, как военный РФ прочитал то, что было указано в записке, он выполняет указания бойцов ВСУ и, вероятно, направляется в ту сторону, куда ему указали.

Украинские защитники также пообещали вскоре обнародовать видео первого допроса этого российского солдата.

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