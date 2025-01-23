«Байден покажется милым дедушкой»: в России началась паника из-за ультиматума Трампа 2 23.01.2025, 8:37

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Дональд Трамп

Z-каналы «взорвались» гневными и тревожными постами.

Жесткий ультиматум, который выдвинул Кремлю новый президент США Дональд Трамп, вызвал болезненную реакцию у Z-патриотов.

Ультрапатриоты болезненно прощаются с иллюзиями о том, что республиканец поможет РФ победить Украину.

Dialog.UA собрал реакцию крупнейших пропагандистских ресурсов России.

22 января Трамп через собственную соцсеть обратился к диктатору РФ Владимиру Путину. Он призвал его прекращать войну, угрожая в случае отказа обрушить российскую экономику жесткими санкциями. В Кремле пока хранят молчание, не реагируя на обращение Трампа.

А вот Z-каналы «взорвались» гневными и тревожными постами.

Высказался пропагандист Александр Сладков. Ему очень не понравился пост лидера Соединенных Штатов.

«Мне очень не нравится, что Трамп демонстрирует себя хозяином планеты Земля. На территории РФ мы его не избирали, у нас свой лидер… Вот же барин, (...)... Не нравится мне его хамская разухабистость, это не манеры сильного, это манеры баклана, которому леща давно не выписывали», - написал Z-блогер.

Он потребовал от Кремля жесткой реакции, отметив, что в случае молчания Вашингтон якобы захватит Сибирь.

Z-канал «ВДВ за честность и Справедливость», связанный с ВС РФ, высказал уверенность, что диктатор РФ пойдет на условия Трампа.

«А ведь Путин пойдет на это. Ему деваться некуда. Но, пойдя на это, он подставит всю нашу армию. И сейчас просто в воздухе витает вопрос: «ЗА ЧТО ПОГИБЛИ НАШИ РЕБЯТА, ЕСЛИ У НАС НЕ БУДЕТ ПОБЕДЫ?» (...) И уже теперь, с нынешним состоянием войск на «СВО», мы будем вынуждены пойти на это перемирие. И здесь тоже прямая вина нашего Верховного Главнокомандующего. Ведь персонально назначал всех наших ворюг-генералов. Суд народа неизбежен», - написал ресурс.

Z-военкор Романов обвинил Трампа в шантаже и даже терроризме. «Это называется шантаж. Шантаж - один из основных методов действия террористов. Когда-то давно мы не поддавались на шантаж и не вели переговоров с террористами», - написал пропагандист.

Ультраправый Z-блогер Alex Parker Returns дал понять, что уже скучает за бывшим президентом США Джозефом Байденом.

Крупный Z-канал «Военный осведомитель» также не стал скрывать своего разочарования. «У тех, кто очередной раз воспринимал Дональда Трампа как «нашего парня», снова начались трудные времена», - отметил он.

Z-патриот Лев Вершинин высказал надежду, что Кремль не станет выполнять требование Трампа. «Это, безусловно, ультиматум. Предъявленный в глупой, нелепой надежде на то, что в Кремле сидит кучка трусоватых ничтожеств, способных, выклянчив мелкие поблажки, слить все…Трамп ошибается», - написал он.

Высказался и предатель Украины Олег Царев. Ему, среди прочего, не понравилось заявление Трампа о том, что Россия «помогла выиграть Вторую мировую войну». «Похоже, это ультиматум? (...) Фраза «Россия помогла нам выиграть Вторую Мировую войну» выглядит как попытка преуменьшить роль России в той победе», - написал коллаборант.

Российский блогер Анатолий Несмиян высказал уверенность, что Путин ответит отказом на столь демонстративный ультиматум президента США. «Ничего не произойдет, разве что ему (Трампу - ред.) постараются донести, что так дела не делаются. На что он столь же очевидно обидится и запишет Путина в плохие парни… Другой вопрос, что за санкции - тут Трамп может такого наворочать, что Байден покажется милым дедушкой с мешком подарков», - отметил он.

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