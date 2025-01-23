«Украинцы бились, как спартанцы при Фермопилах»1
- 23.01.2025, 8:58
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На Западе оценили 8-часовый бой ВСУ и солдат КНДР в Курской области.
На днях в Сети появились кадры из Курской области РФ, на которых коммандос из 8-го полка ССО вели 8-часовый бой с солдатами КНДР на Курщине.
Скорее всего, противник в три раза превосходил по численности отряд бойцов из ССО, информирует ресурс Forbes.
Не так давно около 13 бойцов ССО и другие вспомогательные подразделения ВСУ вели близкий бой с превосходящим числом противника на Курщине.
В бою использовалось стрелковое оружие, снайперские винтовки и беспилотники.
После 8 часов боя украинские силы погрузились в бронемашины и выехали в безопасное место. В пресс-службе ССО заявили что все бойцы Украины выжили.
На Западе сравнили этот бой с подвигом спартанцев в битве при Фермопилах в 480 году до н. э.
Даже несмотря на большие потери при каждом боестолкновении, враг все равно продолжает идти вперед. Эксперты говорят, что накануне армия Путина - Кима продвинулась на западной окраине Викторовки и Никольского.
У Кремля действительно есть проблемы с живой силой, так как недавно подразделения из 20-й общевойсковой армии РФ шло на штурм позиций ВСУ в буквальном слове на костылях.