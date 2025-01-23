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Зеленский назвал справедливое условие для начала переговоров с РФ

  • 23.01.2025, 9:05
  • 1,846
Зеленский назвал справедливое условие для начала переговоров с РФ

Вопрос в том, с кем в это время будет Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое считает справедливым для начала переговоров с Россией. В частности, это возвращение армии РФ к линии полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский отметил, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос в том, с кем в это время будет Украина.

«Если она будет не одна, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые - это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это было бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает», - сказал президент.

Он пояснил, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость - одинаково или по-разному. В частности, это зависит от новой администрации США, от ЕС, от их самостоятельности, и в том числе от Глобального Юга.

«Вопрос в том, будет ли Украина будет как когда-то в нормандском формате одна - и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина будет одна. Вот что такое справедливые переговоры», - добавил Зеленский.

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