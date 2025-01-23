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Трамп выкатывает санкционную пушку

  • Андрей Окунь
  • 23.01.2025, 9:14
  • 1,354
Трамп выкатывает санкционную пушку

Ехидно поглядывая на Россию.

Новый президент США объявил, что если Россия не заключит сделку с Украиной, то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на все российские товары, поставляемые в Америку. Достанется даже тем, кто косвенно участвует в поставках и торговле.

Хотя вернее будет сказать, что Трамп не выкатывает санкционную пушку, а пока только вальяжно ее натирает, ехидно поглядывая на Россию. Вот, что он написал:

«Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным. С учетом всего этого я собираюсь сделать для России, чья экономика терпит крах, и для президента Путина очень большое одолжение. Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», — говорится в официальном заявление Трампа.

Смысл риторики Трампа буквально можно расшифровать так: давайте там как-нибудь порезвее сворачивайтесь, чтобы я не тратил на вашу дремучую канитель свое время, ну серьезно. Возиться с непонятным славянским конфликтом, где они три года убивают друг друга около безвестных хуторов и сараев, Трамп явно не хочет.

Его поведение напоминает чем-то поведение человека, который поскорее хочет избавиться от душной, тягомотной и скучной рутины, чтобы поскорее заняться по-настоящему интересными вещами. В случае Трампа скучная тягомотина — это путинская спецвойнушка, а интересные вещи — заколачивание бабла, которому эта глупая спецвойнушка мешает.

Поэтому я предполагаю следующее: Трамп поскорее хочет прекратить огонь на украинском фронте, записать себя в великие миротворцы, а тлеющий, сложный конфликт скинуть на Европу. Американский папа разобрался, а они уже там дальше сами пускай барахтаются. Посмотрим, как на объявленный ультиматум отреагирует Россия.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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