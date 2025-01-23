«Филадельфия» отправила Алексея Колосова в фарм-клуб
- 23.01.2025, 9:19
Белорусский страж ворот продолжит карьеру в АХЛ.
«Филадельфия» отправила белорусского голкипера Алексея Колосова в фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомс» (АХЛ).
Таким образом, тренерский штаб «летчиков» сделал ставку на вратарский тандем Самуэль Эрссон-Иван Федотов, пишет belarushockey.com.
В текущем сезоне НХЛ у Колосова 15 игр, 4 победы, процент отраженных бросков 87,0%, коэффициент надежности 3,45.
Напомним, что последний матч в регулярном чемпионате НХЛ Колосов провел 2 января против «Вегас Голден Найтс» (2:5).
В текущем сезоне АХЛ у Колосова 4 игры, 1 победа, процент отраженных бросков 87,5%, коэффициент надежности 3,29.