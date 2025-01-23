«Филадельфия» отправила Алексея Колосова в фарм-клуб 23.01.2025, 9:19

Алексей Колосов

Фото: социальные сети «Филадельфии Флайерз»

Белорусский страж ворот продолжит карьеру в АХЛ.

«Филадельфия» отправила белорусского голкипера Алексея Колосова в фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомс» (АХЛ).

Таким образом, тренерский штаб «летчиков» сделал ставку на вратарский тандем Самуэль Эрссон-Иван Федотов, пишет belarushockey.com.

В текущем сезоне НХЛ у Колосова 15 игр, 4 победы, процент отраженных бросков 87,0%, коэффициент надежности 3,45.

Напомним, что последний матч в регулярном чемпионате НХЛ Колосов провел 2 января против «Вегас Голден Найтс» (2:5).

В текущем сезоне АХЛ у Колосова 4 игры, 1 победа, процент отраженных бросков 87,5%, коэффициент надежности 3,29.

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