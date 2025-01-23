Три причины, за что в КНДР могут презирать Лукашенко 2 23.01.2025, 9:24

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Диктатор получил жесткую отповедь.

Правитель Беларуси получил отповедь от сестры Ким Чен Ына после того, как заявил, что якобы получил от Северной Кореи предложение встретиться на высшем уровне. Но за что его могут недолюбливать в Пхеньяне?

«Салідарнасць» перечисляет три возможные причины.

Раньше Лукашенко хотел дружить не с КНДР, а с ее врагом – Южной Кореей

Сегодня может показаться странным, что за 30 лет своего правления правитель Беларуси так и не навел мосты с близким ему по духу режимом в Пхеньяне. Однако в прошлом Лукашенко хотел дружить вовсе не с КНДР, а с ее врагом – Республикой Корея.

В 1997-м правитель даже совершил туда визит. Тогда же в Сеуле открылось посольство Беларуси. При этом посольства нашей страны в Пхеньяне нет до сих пор!

Объяснялось это, видимо, тем, что Южная Корея была и остается развитой и богатой страной, тогда как их северные соседи прежде даже голодали. Поэтому, вероятно, Лукашенко активно не искал встречи ни с сыном, ни с внуком Ким Ир Сена, который посетил Минск в 1980-х.

В 2015-м Лукашенко не принял посла КНДР

Правитель Беларуси шлет Ким Чен Ыну поздравительные телеграммы с 2012 года, с момента его прихода к власти в КНДР. Но на более тесные контакты Лукашенко идти прежде, видимо, не хотел.

Например, когда в 2015 году в Минск прилетел глава МИД Северной Кореи Ли Су Ён, то ему организовали встречи с министром иностранных дел и премьер-министром, но не с правителем Беларуси.

Не оценил Лукашенко и жеста по открытию посольства КНДР в частном секторе Минска в 2016 году. Высылать беларуских дипломатов на работу в Пхеньян он не стал, будучи занятым выстраиванием отношений с западными странами.

Лукашенко захотел дружить с Ким Чен Ыном только после 2020 года, когда его режим сам попал под серьезные международные санкции

В Минске задумались о тесном сотрудничестве с Северной Кореей только после того, как дела у режима стали совсем плохи. После выборов-2020, когда Лукашенко утратил в глазах многих стран мира легитимность, правитель вдруг заявил о КНДР: «Неоправданно низкий уровень отношений у нас, нам надо активнее работать в этом направлении».

Особенно Лукашенко стал мечтать о приеме в Пхеньяне после того, как летом 2023 года его получил Владимир Путин. В обладающей ядерным потенциалом, большим запасом вооружений и международным весом (пусть и со знаком «минус») Северной Корее Лукашенко увидел нового желаемого союзника.

Правитель публично предлагал Путину: «Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам».

Летом 2024-го в Пхеньян даже слетал новый глава МИД Максим Рыженков, но максимум, чему ему там удалось добиться, – встречи с премьем-министром КНДР, но не с Кимом.

С учетом вышеперечисленного, вероятное презрение по отношению к Лукашенко со стороны руководства Северной Кореи можно объяснить так:

Десятилетиями он пренебрегал отношениями с Пхеньяном, а как прижало, побежал искать дружбы, да еще пытаясь уверить окружающих, что инициативу проявляет именно руководство КНДР.

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