Асоциальные лифты России Кира Меркун, «Радио Свобода»

23.01.2025, 9:46

1,342

Кира Меркун

Гора оползает навстречу Магомету.

Вы жалуетесь, что в России социальные лифты не работают? Работают, только наоборот. Лифт не поднимается, а встречное движение есть. Попробуйте разгадать этот ребус за новогодним столом.

Вот вам подсказка попроще и пострашней. По всей России обычные скрипучие домовые лифты выходят из строя и подлежат срочной замене, но все еще открывают свои двери наивным обитателям. Более 78 тысяч лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет. Эти аттракционы смерти заменят в лучшем случае к 2030 году.

Даже в здании ВГТРК с ее луженным пропагандой горлом с лета не работает лифт.

Не могут докричаться, добиться деталей, их просто нет: санкции.

Представляете, какая начнется давка, когда объявят воздушную тревогу? А вам, положим, с 24-го этажа бежать? Дорогие россияне, поинтересуйтесь, сколько лет вашему подъемнику, и начинайте передвигаться как-то по-другому. Это уже борьба за жизнь, а не за здоровье.

Москва нынче – город для молодых и подвижных, с тренированными ногами и локтями, а не мозгами. Когда лифты и прочие транспортные средства простаивают, жизнь города определяют простые человеческие движения. Город становится деревней, колонией, где горизонтальные связи играют более судьбоносную роль, чем вертикальные, структурные. Главным связующим звеном становятся курьеры, приезжие с высокой профессиональной самооценкой: без них никак. Там, наверху, вертикали тоже укрепляют свою горизонталь. Распушенная по горизонталям вертикаль власти напоминает новогоднюю елку. Если ее перегрузить нечаянно на каком-то этаже, например, вместо легких ярких шаров повесить тяжелые танчики, она может накрениться и рухнуть.

Ну, а пока в разгар новогодних праздников на кассах «Пятерочки» продавцы-гастарбайтеры отлавливают старушек с крадеными яблочками в карманах и за пять тысяч рублей обещают отпустить на свободу. Вообще-то «пятыщ» – это такса у российских полицейских, которые отлавливают и штрафуют мигрантов за проблемы с документами. Мигранты на кассах отыгрываются на пенсионерах. Заодно повышают свой статус в иерархии города. Теперь они выше старых и уважаемых москвичей, а не у подножия горы, пирамиды власти. Московские старики со страху отдают полпенсии за яблочко в «Пятерочке» и еще по 50 рублей на фронт. Полиция знает об этих шалостях в супермаркетах, но им так даже удобней: мигранты наконец-то усвоили русский рэкет, как настоящие пацаны, и теперь станут отстегивать полицейским еще больше.

Да и кто-то должен работать в магазинах? В ближайшем «Магните» продукты на полки вместо округлого мальчика-таджика, который, видимо, покатил на повышение, теперь выкладывает стройная как пальма африканская девочка. Ей даже стремянка не нужна. Одета она, правда, в три слоя и не по размеру, пока не подобрали одежду для русской зимы. Свежие выходцы из Африки подстраиваются снизу к городской пирамиде власти – подчинения. А под руководством опытных гастарбайтеров уже стали убирать снег темнокожие юноши. Они никогда прежде не видели снега, а теперь он – их работа.

Самый опасный кадровый голод – на городском транспорте. Давно не работают толком электронные табло расписаний электробусов, как на остановках, так и в салонах. Говорят, из-за дронов. Нынче все валят на дроны – такой всеобщий объяснительный принцип. Неясно, по какому маршруту едет электробус, а остановки сообщают и комментируют друг другу сами паникующие пассажиры.

Дворник Рома, киргиз, стал останавливать у контейнеров жильцов за то, что они приносят «плохой» мусор. Он обещает за «небольшие» деньги утилизировать его через «свой», специальный транспорт. То есть жильцам нужно платить государству и лично «дворрънику». Так теперь произносится, твердо, с рыком. В подъездах появились родственники Ромы, «уборръщики», но убирать часто, каждый день, они не могут: их жены беременны, им нельзя перегружаться. И мыть полы в пролетах сами мужчины не будут по каким-то высоким соображениям. Общими усилиями жильцы и уборщики вывели этим летом особую породу тараканов – величиной с воробья.

Наша подъездная, из бывших балерин, вывела целую социальную теорию: они переезжают аулами в города в расчете пережить пенсионеров, чтобы заселиться в их квартиры; cтарый жилой фонд в центре Москвы их вполне устраивает; уходящая натура, пенсионеры будут им платить за санитарию, даже если городской бюджет обмелеет; пенсионеры тоже попадают в статью «утилизация отходов», как чужаки они не вызывают глубокого сочувствия у гастарбайтеров; в службах ухода за стариками тоже ведь в основном женщины из азиатских анклавов. Балерина делает каждый день тяжелую гимнастику. Хочет пережить сиделок, доказать преимущество высокой культуры над низкой. Мы, жители дома, будем следить за событиями, сколько хватит здоровья. А популярные прежде украинки и молдаванки уехали и теперь по ту сторону фронта. Родственники стариков тоже смылись кто куда – такой предлог откосить от бремени ухода.

Ну а пока пункты выдачи товаров самых крупных российских маркетплейсов готовятся к закрытию Wildberries (WB). Курьеры, в основном мигранты, отказываются иметь дело со скандальной компанией WB якобы по принципиальным соображениям. На самом деле их услуги в WB оплачиваются хуже, чем у конкурентов, ведь компания стремилась всячески удешевить свою продукцию для покупателя. Но, видимо, есть нижний предел, и он курьерам уже не нравится. Судьбу WB сверху решают выходцы из Дагестана и Чечни. Курьеры диктуют условия снизу. Когда транснациональная компания может обернуться транснациональной преступностью.

Еще один сетевой бизнес, компания «Акадо», заклятый конкурент государственного монополиста «Ростелекома» в сфере быстрого интернета, теперь откровенно проигрывает. Раньше мастер приходил в течение нескольких часов, максимум на другое утро после заказа, чтобы переподключить на щитке интернет в свою пользу. Теперь время ожидания до двух недель: некому выходить на точки – часть опытных сотрудников ушла на фронт, на заработки. А случайно набранные новички из национальных анклавов, без специального образования и опыта, не знают, что и куда втыкать, ноют, капризничают, обвиняют клиента в стремлении к роскошной жизни. «Ну, зачем вам этот интернет, все равно его глушат. Напишите отказную – или дайте я поставлю ложный вызов?» Преподаватели английского языка или, например, сольфеджио не могут вести уроки на слабом интернете. «А зачем языки? Учить иноагентов?» Ценность образования у мигрантов из провинции ниже, чем у городских жителей, но по факту они сейчас задают планку технических возможностей.

В период новогодних праздников в метро вернулись музыканты, чтобы подзаработать. Воскресный веселый саксофонист с седым уже пучком волос быстро продвигается по бесконечному вагону против движения, подтанцовывая в такт, наяривает знаменитый «Поезд на Чаттанугу» («Чу-ча» на сленге стиляг). Получалось забавно: поезд против поезда. Мелодия, между прочим, 1941 года, из репертуара американского джаз-оркестра Гленна Миллера, известная по радостному кинофильму «Серенада Солнечной долины». К моменту выхода фильма фашистская Германия уже напала на коммунистический СССР, но счастливая Америка часов не наблюдала, джаз – надежное утешение и способ уйти от реальности…

Интересно другое: охотно бросали деньги в сумку саксофонисту только те, кого раньше назвали бы гостями столицы. Они нарядны, путешествуют группами, громко разговаривают между собой, достаточно, чтобы пассажиры обращали внимание и могли распознать. Первым бросил купюру молодой цыган в окружении пестро разодетых женщин и детей, сам в красной курточке с надписью по-английски «США – точка притяжения».

Немного агитационной Америки на фоне рождественского православного поста. На фоне русской войны.

Бог его знает, новые они русские или новые американцы в России?

У самой власти нет мигрантофобии. Мигранты ей позарез нужны, но покорные.

Кто-то скривился: «Джаз – музыка цветных, а что вы хотели?» А кто-то грубо обобщил: «Они приезжают в Москву, чтобы жить по-американски». Я подытожу социологически: участие в благотворительности, подаяния – показатель социальной уверенности и оптимизма. Он у приезжих «иностранцев» выше, чем у быстро стареющего среднестатистического москвича. Мы думаем, они экзотика для Москвы. Скорее наоборот. Тот, кто мало знает Россию и кого не задевают кровавые славянские разборки, сам воспринимает ее с интересом и энтузиазмом, как экзотику, цирк, подарок судьбы, шербет на блюдечке с голубой каемочкой.

У самой власти нет мигрантофобии. Мигранты ей позарез нужны, но покорные. И в этом корень проблемы. Потому что мигрант – это по определению тот, кто переходит границы и меняет нормы.

В сфере аренды жилья сейчас самые перспективные клиенты – китайцы. Они не стесняются своих имен, не прикидываются Ванями или Сенями. Они тут надолго, с амбицией повыше, чем у работяг из бывшего СССР. Они заставили уже учить китайский язык членов семьи несгибаемого российского президента. Потомки и продолжатели дела китайской «культурной революции».

Как и всегда, в трудовой миграции в основном мужчины. Похоже, миграционная политика РФ состоит в том, чтобы наводнить Россию хоть кем-нибудь, а после получения гражданства отправить на перековку. Лучший способ стать русским сегодня – уйти на «войну до победы», синоним которой – смерть. Мигрантофобия предлагается населению, чтобы переадресовать агрессию недовольства, науськать на чужаков, отвлечь от тяжелых размышлений. Государство, оставаясь агрессором, пытается выставить себя в роли спасателя от очередного нашествия, оставив населению традиционную роль жертвы. Бандеровцев снова сменили мигранты.

Тем более что националисты ушли на фронт, разрядив воздух столицы и окраин, оставив на время войны мигрантов в покое. Не исключено, что вирусные ролики о яростных облавах на мигрантов еще из допандемических времен распространяют уже не сами нацболы, а пропагандистские ведомства, чтобы слабеющей рукой держать в страхе и узде новых мигрантов. И пусть дерутся себе как пауки в банке.

СМОТРИ ТАКЖЕ

Детям нелегальных мигрантов запретили учиться в российских школах

В пандемию произошел перелом, город выжил за счет быстроногих гастарбайтеров, курьеров, дворников, уборщиков… Вы можете не вспоминать их с благодарностью, но они-то про себя знают.

Зря они запретили детям нелегальных мигрантов ходить в школу. Мигранты по определению сильные люди – это слабых можно запугать, а сильных трудности мобилизуют на борьбу. Дети – последний предел терпения.

Чем слабее инфраструктура и бедней население в целом, тем быстрее город проседает, тем легче его заполонить, освоить, сортировать, а потом утилизировать.

Магомету не нужно подниматься на гору.

Гора оползает навстречу Магомету.

Придет время, и распушенную по горизонтали елку дворник с римским именем Рома утилизирует, отряхнув иголки красивым императорским жестом.

С простотой мышки, которая бежала, хвостиком махнула.

Как говорили римляне, гора родила мышь.

Кира Меркун, «Радио Свобода»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com