Forbes: Бронетехнику армии РФ под Курском громят из ПТРК 1 23.01.2025, 10:02

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ВСУ показали все плюсы Javelin.

Подразделения морпехов ВСУ за два дня уничтожили 7 единиц бронетехники РФ с помощью систем Javelin.

Западная пресса пишет о том, что Украина получила от Байдена около 10 тысяч систем Javelin, которые до сих пор эффективно использует на поле боя против вражеской бронетехники.

Практически в каждом пакете военной помощи от США были ПТРК Javelin, информирует ресурс Forbes.

Система стоит порядка 200 тысяч долларов и управляется инфракрасной головкой самонаведения. Как итог, удар такой ракетой может или обездвижить бронемашину, или же полностью уничтожить ее.

Российские военкоры пишут, что пик поставок этих систем пришелся на 2022 год. Сейчас ВСУ их активно применяют на Курщине.

Кремль пытается всеми силами выбить с Курщины ВСУ, поэтому на этом участке фронта не жалеет не только своих солдат, но и бронетехнику.

Однако ВСУ легко расправляет со всеми механизированными атаками врага с помощью ПТРК и беспилотников.

Z-паблики признают, что использовать бронетехнику на передовой очень опасно, так как ее практически сразу же уничтожают.

На Курщине такими ПТРК вооружены как морпехи, так и спецназ ВСУ. Так, за последние два дня бойцы из 36-й бригады ВСУ сумели уничтожить с помощью Javelin три танка и четыре БМД-4.

А бойцы из 5-го полка ССО ночью вели бои против бронетехники с помощью Javelin. На Курщине вражеская бронетехника становится легкой мишенью, когда подрывается на минах, ее атакуют дроны или наносит удары Javelin.

Теперь стоит верить в то, что Трамп не прекратит поставки Киеву таких ценных и эффективных на поле боя систем Javelin.

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