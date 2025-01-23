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Товарные знаки обанкротившейся сети «Буслiк» выставят на торги

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  • 23.01.2025, 10:11
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Товарные знаки обанкротившейся сети «Буслiк» выставят на торги

Какая начальная цена?

Информация об аукционе появилась на площадке «ИПМ-Торги». Лот включает в себя 30 товарных знаков бывшей сети детских магазинов. Среди них — различные вариации написания бренда «Буслiк», а также «Спелёнок», «Наследник», «Калыханка», Enjoy Baby, Little Home и другие, пишет «Онлайнер».

Регистрация на общеизвестный товарный знак — собственно сам «Буслiк» и логотип с разноцветными буквами — действует бессрочно.

Начальная цена, которую предлагает владелец, — 74 280 рублей ($21 778). Заявки принимают до 10 февраля, сами торги пройдут на следующий день.

Напомним, в июле 2024 года сеть супермаркетов для детей «Буслiк» («ДПМ») признана банкротом.

Проблемы начались осенью 2023 года, когда польская компания CDRL сообщила, что потеряла контроль над своим дочерним предприятием ООО «ДПМ» и прекратила поставки товаров в его адрес. Тогда же генеральный директор сети «Буслiк» подал заявление о признании компании экономически несостоятельной. В апреле 2024 года все магазины сети «Буслiк» прекратили работу в Беларуси.

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