Поход в Альпы отменяется 2 Александр Шимберев, planeta.press

23.01.2025, 10:19

5,460

Интересно «на Руси» пляшут.

Министерство обороны России вводит запрет на использование западного программного обеспечения после того, как украинские хакеры получили доступ к данным о позициях и перемещениях ВС РФ.

Интересно девки «на Руси» пляшут. Вернее не девки, а военнослужащие российских оккупационных войск…С одной разнесенной в пух и прах позиции на другую.

А все потому, как оказалось, что исконно русская традиция мародерить чужое и использовать это для дальнейшего мародерства сыграла против, собственно, россиян.

И речь не о каком-то плагиате украинских песен или мемов, а, скажем так, о кибермародерстве.

В последние дни с фронта, в частности, со стороны непосредственно подразделений ВС РФ, стали приходить сообщения о массированных и еще более точных, нежели ранее, ударов украинской армии по их позициям. И собака зарыта в гаджетах российских военнослужащих, на которых было повсеместно установлено взломанное хакерами РФ спортивно-туристическое приложение разработки французской компании Psyberia – AlpineQuest, которое россияне активно использовали для атак на позиции ВСУ и планирования штурмов.

Удары по позициям РОВ, по всей видимости, были настолько точны и разрушительны, что даже российское Z-сообщество волком взвыло. Начиная от чудом выживших рядовых солдат до военкоров и профильных военных экспертов.

Один из таких – целый подполковник, целый советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, и до кучи – кандидат исторических наук Олег Иванников даже написал полную фатализма колонку для пропагандистского сайта средней руки «Новая строка» под названием «Мы потеряли AlpineQuest. Киев получил доступ к передвижениям российской армии».

В своем материале он собрал определенный и конкретный фактаж о том, что взломанное россиянами AlpineQuest в свою очередь было взломано уже украинскими кибер-специалистами, благодаря чему ВСУ теперь, действительно, известны расположения подразделений ВС РФ, их маршруты, логистика и т.д., и т.п.

И первое время командование РОВ вроде как слона в посудной лавке не замечало. Но вот сегодня, по мере того, как волна сообщений об угрозе со стороны AlpineQuest несется по рунету, российское Министерство обороны выдало распоряжение «о запрете на использование иностранного программного обеспечения военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации».

В сообщении отмечается, что, мол, AlpineQuest и другой западный софт ведомством не утверждался, а его использование может привести «к утечке конфиденциальных данных и их попаданию к противнику, что ставит под угрозу безопасность Вооруженных сил Российской Федерации».

…Что, как видим, уже произошло. И ведомство Белоусова сейчас спешит минимизировать ущерб, вводя запрет на такое ПО, предусматривающий в том числе дисциплинарные наказания для нарушителей.

Вместо подобных же приложений РОВ дают приказ вернуться к бумажным картам. А что из этого в начале 2022 года вышло, когда колонны ВС РФ перемещались по картам 50-летней давности, всем прекрасно известно.

Александр Шимберев, planeta.press

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com