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Гомельчанка потеряла более 42 тысяч рублей на «инвестициях»

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  • 23.01.2025, 10:29
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Гомельчанка потеряла более 42 тысяч рублей на «инвестициях»

В истории также есть пикантный момент.

Осенью 2023 года гомельчанка увидела рекламу о дополнительном заработке при чтении новостной ленты в социальной сети. Она откликнулась — так начался ее путь к потере десятков тысяч рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

Женщину даже уговорили на «пикантное онлайн-позирование».

«Специалист» несуществующей компании предложил заработать на инвестициях и внести 100 долларов стартового взноса. Женщина перевела на чужую банковскую карту 350 рублей и стала ждать дальнейших инструкций.

Далее в мессенджере позвонил «аналитик», помог зарегистрироваться на финансовой псевдоплатформе. Гомельчанка кликала на различные вкладки и верила в реальность проводимых операций, в результате взяла кредит и перевела еще 4500 долларов. Позже были еще два кредита. За несколько месяцев она «инвестировала» свыше 42 тысяч рублей.

«Когда размер долгов и тревоги зашкалил, обратилась за помощью к куратору. Мужчина предложил поработать web-моделью для любителей запрещенного контента. Отчаявшаяся женщина согласилась на пикантное онлайн-позирование, однако оплаты не дождалась. Осознав наконец обман, обратилась в милицию», — рассказали в УСК.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. Силовики «устанавливают лиц, причастных к вероломному обману жительницы Гомеля».

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