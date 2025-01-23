Гибридный ультиматум Трампа Владимир Горбач

23.01.2025, 10:32

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У Путина действительно швах.

Президент США Дональд Трамп написал в одной из соцсетей, что не хочет навредить России и что он «любит русский народ». Мол, из-за войны экономика России приходит в упадок, поэтому войну надо остановить.

Трамп готов «любить россиян» до последнего рубля (копейки уже давно не актуальны), но не до последнего россиянина. Он действительно считает, что с экономикой у Путина швах и предлагает ему свою «услугу». На первый взгляд бесплатную. Почти как соломинку для утопленника... А вдруг клюнет?!

Мир меняется очень быстро. Еще 15 декабря 2021 года Кремль через МИД РФ посылал свои ультиматумы США и НАТО дипломатической почтой, а через пару дней организовали слив текстов в прессу. Мы помним, что и США, и НАТО как могли уклонялись от деятельного ответа на те ультиматумы. На словах отвергли, но своих предложений не выдвинули.

И вот, спустя три года, новый президент США выдвигает уже свой собственный ультиматум, завуалированный и по форме, и по содержанию. Причем, мы не знаем, читал ли Трамп вообще те российские ультиматумы трехлетней давности. Они же не ему предназначались.

Так что, специально это сделано или нет, но противоборство России с «коллективным Западом» возвращается к ситуации конца 2021 года, когда ни полномасштабного вторжения, ни многочисленных жертв, ни разрушенных городов еще не было. Сейчас это выглядит как «золотые времена», о которых Трамп говорит, что у Америки они впереди (у нас они были позади). Мне почему-то кажется, что если бы Кремль уже тогда, в 2021-м получил ответ ультиматумом на ультиматум, то всего этого, что сейчас есть, возможно, и не было бы. А было бы и то, и то, чего и кого уже, к сожалению, нет... Но это лишь моя какбытология…

Что же будет теперь? В Кремле, конечно, уже прочитали сообщение Дональда Трампа. И вариантов поведения может быть два: отвечать, или нет.

Если второе, то, мол, читали в прессе, но официально никто не обращался. И напомнить, что они сами свои ультиматумы оформили официально на бланках Министерства иностранных дел. Это значит уклониться от ответа.

А если отвечать по существу, то как? Трамп вызывает Путина на диалог без предварительных условий. Поэтому Путин может ответить выдвижением своих собственных требований - читайте ультиматум 2021 года. И это уже не о войне в Украине, а о присутствии НАТО в бывших странах соцлагеря, и даже о присутствии США в Европе. Поднять ставки по максимуму. «Орешник» всякий, ядерное оружие, наскок на Трампа…

А можно и пойти на диалог. Без предварительных условий. Ультиматум на ультиматум - ничья. Спасем мир от Третьей Мировой вместе! Или, через короткую риторическую эскалацию, перейти к политической деэскалации - к долгим и безрезультатным переговорам. Но это - вряд ли. Если верить Трампу (и не только ему), российская экономика не выдержит.

Это, так сказать, из хорошего. А риски? Мы еще не слышали от Трампа ультиматума для Украины. Ждем его следующего сообщения…

При этом не стоит забывать, что Трамп позиционирует себя как посредника для заключения сделки между Путиным и Зеленским, которые заведомо ее не хотят, но и отказать такому посреднику не могут. Не знаю, понимает ли Трамп всю специфику отношения россиян к выполнению соглашений, но мы уже понимаем.

И еще один момент: когда разговор выйдет за пределы переговоров об Украине, то понадобиться еще один посредник - уже между Трампом и Путиным - который будет гарантом соблюдения соглашений со стороны россиян. И это может быть только Китай. Собственно, Трамп с него и начал, когда позвонил Си Цзиньпину на следующий же день после своей инаугурации. А тот, уже своими словами, сообщил это Путину. С такой точки зрения, понятно, почему ультиматум написан намеками и отправлен через соцсеть. Чтобы в Пекине тоже увидели.

Владимир Горбач, УНИАН

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