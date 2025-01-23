Чтобы получить ВНЖ в Польше, белорус выслал чиновникам 56 фото с женой 1 23.01.2025, 11:00

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Так он пытается доказать, что они состоят в браке.

Иван и его жена Таисия (имена изменены) живут в Гданьске с 2022 года. С тех самых пор Иван ждёт ВНЖ по воссоединению семьи: у Таисии польские корни. Но до сих пор карту побыта белорус не получил: госорган (ужонд) считает, что в деле недостаточно доказательств, что пара действительно состоит в браке. Чтобы подтвердить серьёзность отношений, Иван уже дважды высылал чиновникам семейные фото: сначала шесть штук, а потом ещё 50. О комичной ситуации, в которой белорусам не до смеха, Иван рассказал MOST.

Иван и Таисия поженилась в 2022 году, незадолго до отъезда из Беларуси. В Польше они перевели белорусское свидетельство о браке на польский язык, а затем поменяли его на польское (такая процедура в стране возможна) и вскоре после переезда вместе подали документы на ВНЖ: Таисия — как этническая полька, а Иван — как её муж, по воссоединению. Дело Таисии рассматривали довольно долго: побыт она получила только в июне 2024 года. А вот дело Ивана зависло.

Вначале казалось, что всё идёт неплохо. Пара вовремя получила уведомление, что рассмотрение их административных дел о ВНЖ началось, а спустя четыре месяца их вызвали на сдачу отпечатков пальцев — это стандартная процедура для иностранцев, которые претендуют на вид на жительство.

Сначала Ивану требовалось принести обычные для таких случаев документы: договор найма жилья, трудовой договор, договор социального страхования и прочие. Но прошёл год, а дело, казалось, не сдвинулось с мёртвой точки. За это время семья поменяла адрес, а Иван — ещё и работу. Так что по мере надобности он приносил в ужонд всё новые документы, которые актуализировали информацию о нём. Заодно докладывали «бумажки» и в дело жены.

Каждый день писал инспектору

Наконец, в личном кабинете на сайте госоргана Иван увидел, что для рассмотрения его дела не хватает решения (децизии) о предоставлении ВНЖ Таисии. А такой документ он предоставить не мог: дело жены тоже лежало без движения. Он сообщил об этом чиновникам, и тогда дело Таисии стали рассматривать.

Для неё этот брак второй, и оба раза она брала фамилию мужа. Так что женщине предстояло ещё подтвердить документами всю цепочку смены фамилий. Иван долго описывает мытарства с бумагами — инспекторы просили донести то один документ, то другой, — но в конце концов в июне 2024 года Таисия получила долгожданную «децизию» — воевода предоставил ей постоянный ВНЖ.

Как только бумага была у супругов на руках, Иван занёс копию в канцелярию ужонда. Но прошло три месяца, а подвижек по его делу всё не было. Тогда он принёс документ ещё раз — но с делом всё по-прежнему было глухо. В ужонде отвечали: «Ждите».

— Знаете, сколько раз я за эти два с половиной года к ним ходил? Раз 30! — не сдерживает эмоций Иван.

Наконец, он нашёл в одной из групп в соцсетях электронную почту своего инспектора и стал писать сообщения каждый день. А затем тем же способом пытался достучаться до главного инспектора — говорит, всё было напрасно. Письма оставались без ответа.

«Фото летом в горах, зимой в горах»

Отчаявшись решить вопрос самостоятельно, Иван заключил договор с агентством, которое занимается легализацией иностранцев. Оно составило письмо с просьбой ускорить рассмотрение дела (przyspieszenie) и направило в ужонд. Госорган обязан отвечать на такие запросы в течение 30 дней, и на 30-й день письмо действительно пришло.

После этого, говорит Иван, в деле начались подвижки, а месяц спустя, в декабре 2024 года, в своём личном кабинете он наконец увидел, что статус дела изменился на «проект решения» — значит, ждать ВНЖ оставалось недолго.

Казалось, можно выдохнуть, но к Новому году в аккаунте снова появилась информация, что в деле не хватает документов: нужно было подтвердить, что Иван и Таисия — муж и жена. Здесь дело в особенностях польской системы: польское свидетельство о браке, выданное паре, хранится в госоргане, который выдаёт выписку из документа. А она действительна только три месяца. И Иван взял актуальную выписку и занес её в ужонд.

Однако госоргану, судя по статусу дела в личном кабинете, всё же не хватало доказательств, что Иван и Таисия действительно женаты. И тогда сотрудники агентства, тоже немало удивлённые ситуацией, предположили, что чиновники хотят проверить, не фиктивный ли у молодых людей брак. И посоветовали Ивану предоставить их с Таисией совместные фото. Мужчина отобрал шесть штук, выслал агенту в электронном виде, а тот распечатал снимки и занес в ужонд.

— Там, где мы вместе на отдыхе, где-то дома, вдвоём. Летом в горах, зимой в горах, — описывает выбор фото Иван.

«Такое ощущение, будто они просто издеваются»

Как ни странно, после этого статус дела снова поменялся на «проект решения». Но это опять длилось недолго: позже в деле снова не оказалось документов, подтверждающих брак. Тогда Иван отобрал ещё больше фото.

— В агентство скинул 50 фотографий. Там их распечатали тоже, в конвертик [положили], всё занесли. И написали ещё официальное письмо, что сроки и так уже нарушены. В агентстве мне сказали, что у них такое ощущение, как будто они [чиновники] просто издеваются.

Пока меры не дали эффекта. Иван по-прежнему ждёт решения. И если дело продлится ещё год, то он столкнётся с новой проблемой: в 2026 году заканчивается срок действия его белорусского паспорта.

Всё время, пока дело Ивана рассматривают, он не может выехать за пределы Польши — ни навестить родных в Беларуси, ни поехать по Европе. Отпуск он проводит в Польше:

— В десятый раз в Закопане еду, — шутит белорус.

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