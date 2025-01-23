ISW: Потери войск КНДР могут составить до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно 2 23.01.2025, 11:03

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При таких темпах весь контингент будет ликвидирован к апрелю.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что новое развертывание северокорейских военных сохранит нынешние темпы пехотных атак в Курской области, однако новые группировки солдат КНДР будут нести не меньшие потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

По сообщениям, Северная Корея развернет новый военный контингент в России до середины марта 2025 года, что, вероятно, сохранит нынешние темпы и интенсивность изнурительных пехотных атак в Курской области.

Газета New York Times (NYT) сообщила 22 января, что высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил, что дополнительные северокорейские силы прибудут в Россию «в течение следующих двух месяцев» (примерно в середине марта 2025 года). Однако NYT не уточнила количество войск, а также то, проводит ли Северная Корея ротацию сил или увеличивает размер своей общей группировки в России.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил 23 декабря, что Северная Корея, возможно, готовится к развертыванию неопределенного количества дополнительных сил в Украине и военной техники в России, либо в рамках ротации, либо дополнительного развертывания войск.

«По оценкам ISW, весь северокорейский контингент в России может быть убит или ранен в бою примерно к середине апреля 2025 года при нынешних темпах потерь, а новое развертывание северокорейских войск - будь то с целью усиления нынешней группировки или с целью ротации имеющихся сил - вероятно, имеет целью поддержать темпы российских операций, несмотря на большие потери, которые будут составлять от 30 000 до 45 000 человек (вместе убитых и раненых) ежемесячно».

По сообщениям, северокорейские войска по меньшей мере месяц учились на востоке России перед развертыванием в Курской области для дальнейших учений в ближнем тылу в ноябре 2024 года и присоединением к боевым действиям по крайней мере в начале декабря 2024 года.

Этот график примерно согласуется с возможностью того, что новый контингент северокорейских войск может пройти подготовку и заменить сокращаемую группировку в Курской области к середине апреля 2025 года, если предположить, что следующая партия северокорейских войск, о которой сообщается, будет обучаться столько же времени, сколько и их предшественники, и будет развернута в России в конце января или в начале февраля 2025 года.

«Эти новые северокорейские силы вряд ли смогут существенно улучшить российские операции и, вероятно, столкнутся с такими же высокими потерями и осложнениями при взаимодействии с российскими войсками, как и нынешний северокорейский контингент, при условии, что российское командование продолжит использовать северокорейские войска так же, как это делало до сих пор».

«ISW продолжает оценивать, что высокие потери Северной Кореи и трудности с оперативной совместимостью с российскими войсками повлияют на уроки, которые северокорейское военное командование извлечет из участия в войне, развязанной Россией».

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