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В Лос-Анджелесе вспыхнул новый крупный пожар

  • 23.01.2025, 11:22
В Лос-Анджелесе вспыхнул новый крупный пожар

Началась эвакуация 31 тысячи человек, под угрозой АЭС.

Новый лесной пожар, получивший название «Хьюз», вспыхнул в среду примерно в 40 милях к северу от Лос-Анджелеса Он быстро распространился на территорию площадью более 38 квадратных километров из-за сильного ветра и сухой растительности. Власти выдали распоряжение об эвакуации более 31 тысячи человек.

Сильный ветер разнес огонь на большую территорию, подняв огромный столб черного дыма у озера Кастаик — популярного места отдыха. По данным Daily Mail, больше всего опасений у властей вызывает риск перехода огня на атомную электростанцию, расположенную рядом. Эксперт по лесным пожарам Джейкоб Уэйгли назвал ситуацию «крайне серьезной», пишет New York Post .

«Этот пожар будет «ядерным», он очень крупный. Зная, какие условия существуют в этой области, и учитывая, как сильный ветер влияет на распространение огня, можно ожидать огромных масштабов», — цитирует Уэйгли американское издание.

По данным местных СМИ, несмотря на стремительное распространение пожара, пока не зафиксированы разрушения или повреждения зданий. Для борьбы с огнем задействовали более четырех тысяч спасателей. Спасатели частично эвакуировали людей из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны пожара и вмещает до 4295 заключенных. Из одного из кампусов вывезли 470 осужденных.

Пока огонь охватывает новые территории, два крупных пожара, начавшиеся в регионе 7 января, удалось взять под контроль:

пожар «Итон» на востоке Лос-Анджелеса: локализация составляет 91%;

пожар «Палисейдс» на западе: локализация — 68%.

Оба пожара в общей сложности выжгли более 149,7 км², 28 человек погибли, повреждено или уничтожено около 16 тысяч зданий.

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