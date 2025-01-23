В Литве резко возросло количество регистрируемых белорусских автомобилей
- 23.01.2025, 11:21
- 1,394
В этом году их количество увеличилось в десятки раз.
За почти год, прошедший с момента запрета в Литве на использование автомобилей с российскими номерами, выявлено всего два нарушителя. Однако после введения ограничений на автомобили с белорусской регистрацией в компании Regitra отмечают значительный рост числа перерегистрированных автомобилей. В этом году их количество увеличилось в десятки раз, пишет LRT.
Такой рост связывают с введёнными ограничениями. С июля прошлого года въезд в Литву на автомобилях с белорусскими номерами разрешён только лицам, имеющим вид на жительство в Литве или получившим шенгенскую визу в Литве. Также действуют дополнительные ограничения для таких автомобилей.
«Автомобилем может пользоваться только тот человек, который на нём въехал. Передача его другому лицу запрещена», — комментирует представитель Таможенного департамента Дарюс Бинкис.
Кроме того, автомобили с белорусскими номерами, не перерегистрированные в Литве, могут находиться в стране не более шести месяцев. Таможенные службы сообщают, что ежедневно в Литву въезжает около 400 автомобилей из Беларуси, а выезжает — 450.
«Движение через границу остаётся стабильным», — добавляет Д. Бинкис.