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В Литве резко возросло количество регистрируемых белорусских автомобилей

  • 23.01.2025, 11:21
  • 1,394
В Литве резко возросло количество регистрируемых белорусских автомобилей

В этом году их количество увеличилось в десятки раз.

За почти год, прошедший с момента запрета в Литве на использование автомобилей с российскими номерами, выявлено всего два нарушителя. Однако после введения ограничений на автомобили с белорусской регистрацией в компании Regitra отмечают значительный рост числа перерегистрированных автомобилей. В этом году их количество увеличилось в десятки раз, пишет LRT.

Такой рост связывают с введёнными ограничениями. С июля прошлого года въезд в Литву на автомобилях с белорусскими номерами разрешён только лицам, имеющим вид на жительство в Литве или получившим шенгенскую визу в Литве. Также действуют дополнительные ограничения для таких автомобилей.

«Автомобилем может пользоваться только тот человек, который на нём въехал. Передача его другому лицу запрещена», — комментирует представитель Таможенного департамента Дарюс Бинкис.

Кроме того, автомобили с белорусскими номерами, не перерегистрированные в Литве, могут находиться в стране не более шести месяцев. Таможенные службы сообщают, что ежедневно в Литву въезжает около 400 автомобилей из Беларуси, а выезжает — 450.

«Движение через границу остаётся стабильным», — добавляет Д. Бинкис.

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