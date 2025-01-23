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«Их вяжут лисы в норах из шерсти собственных хвостов, а еноты красят?»

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  • 23.01.2025, 11:45
  • 1,122
«Их вяжут лисы в норах из шерсти собственных хвостов, а еноты красят?»
иллюстративное фото

Белоруска показала «золотые» детские носочки.

Белоруска показала в TikTok стоимость детских носочков в Zara. Их цена со скидкой оказалась 49,99 рубля, пишет «Зеркало».

В комментариях высказали предположение, что на товар просто наклеили неправильный ценник. «Увы, я уточнила у консультанта», — ответила девушка.

Комментаторы попытались шутить, но были и те, кто возмутился такой стоимостью.

• «Если б было 49, то взяла бы, а так не, дороговато».

• «А я думала, что за четыре, это как-то перебор за пару. Оказывается, вообще бесплатно».

• «Вааау! Пожалуй, возьму две пары! Надо такое урвать».

• «Их вяжут лисы в норах из шерсти собственных хвостов, а еноты красят?»

@karinaver7

♬ оригинальный звук - Karinaver

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