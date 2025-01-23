Украина провела операцию по освобождению своих моряков из плена хуситов 2 23.01.2025, 12:06

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Стали известны подробности.

Министерство иностранных дел (МИД) и Главное управление разведки (ГУР) провели совместную операцию по освобождению из плена хуситов трех украинских моряков. Уже вскоре они вернутся домой.

Об этом сообщает МИД Украины.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

Как рассказывает ведомство, трое украинских моряков были задержаны во время захвата грузового судна Galaxy Leader в ноябре 2023 года.

Сейчас же освобожденные из плена моряки находятся в безопасности и под опекой украинских дипломатов. Все в хорошем физическом состоянии, имеют все необходимые документы и уже вскоре вернутся домой.

МИД, в свою очередь, также выразил благодарность султанату Оман и МИД Омана за внимание к судьбе моряков и посредническое содействие их освобождению из неволи.

«Рассчитываем на дальнейшее активное развитие двусторонних отношений после открытия зарубежного дипломатического учреждения Украины», - добавил МИД.

Подробности от ГУР

Как отмечает разведка, освобожденные моряки уже направляются на встречу с семьями, после чего их будет ждать реабилитация.

Операция по освобождению моряков длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими соприкасающимися сторонами.

Первый контакт с пленными украинцами был установлен 3 апреля 2024-го, через пять месяцев после захвата судна.

Захват Galaxy Leader

В ноябре 2023-го йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, которое шло под флагом Багамских островов, с международным гражданским экипажем в Красном море. Тогда же на борту находились 25 членов экипажа Болгарии, Филиппин, Мексики, а также Украины.

В январе 2024-го Владимир Зеленский заявил, что в плену у хуситов находилось четверо украинских моряков и подтвердил то, что Украина работала над их освобождением.

Вчера, 22 января, западные СМИ писали о том, что хуситы освободили экипаж Galaxy Leader, но официального подтверждения этому на тот момент не было.

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