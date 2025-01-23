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Трамп назначил послом в ЕС директора сети фастфуда

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  • 23.01.2025, 12:13
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Трамп назначил послом в ЕС директора сети фастфуда
Эндрю Паздера

Он будет представлять США в этом важном регионе.

Президент США Дональд Трамп номинировал бывшего главу американской сети фастфуда Carl’s Jr Эндрю Паздера послом в Евросоюзе. Он будет представлять США в этом важном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа на его платформе Truth Social.

«Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Паздер станет следующим послом США в Европейском Союзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», - написал он.

Он сообщил, что с 2000 года Паздер занимал пост генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl’s Jr и Hardee’s.

«За 17 лет своего пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, позволив ей выжить, стать финансово защищенной и расти. Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе», - добавил Трамп.

Carl’s Jr. - американская сеть ресторанов быстрого обслуживания, представленная более чем 3600 точками в 38 странах мира. Она была основана Карлом Карчером в 1941 году, теперь является дочерней сетью компании CKE Restaurants.

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