Сын известного белорусского фехтовальщика подписал контракт с футбольной топ-командой США 23.01.2025, 12:25

Станислав Лапкес

«Коламбус Крю» выступает в сильнейшей американской лиге.

18-летний вратарь Станислав Лапкес, сын известного в прошлом белорусского фехтовальщика Дмитрия Лапкеса, подписал контракт с основной командой «Коламбус Крю», которая выступает в сильнейшей футбольной лиге США (MLS), пишет «Зеркало».

Лапкес-младший начинал заниматься футболом в Минске, а затем переехал с семьей в США. Станислав с 2019 года играл в клубной академии и дубле «Коламбуса». С юношеской командой (U-17) в 2022 году Лапкес дошел до финала MLS NEXT и стал лучшим голкипером турнира. В составе «Коламбуса-2» белорус провел 35 матчей и помог своей команде дважды добраться до финала Восточной конференции.

Дмитрий Лапкес — в прошлом саблист, участвовал в четырех Олимпиадах. На Играх в Афинах в 2004 году занял четвертое место. В 2011-м он завоевал серебро чемпионата мира в командном турнире. После августа-2020 подписал письмо свободных спортсменов.

Станислав Лапкес.

«У него все хорошо развивается в плане карьеры. Посмотрим, как пойдет, — конкуренция здесь огромная. И у нас со Стасом уговор: учеба должна быть в приоритете. Пока у сына отличные оценки. В США все взаимосвязано. Если добиваешься успехов в спорте, то можно получить стипендию в хорошем университете», — говорил Лапкес о сыне в интервью «Зеркалу» в 2022 году.

В 2024-м «Коламбус Крю» занял второе место в своей конференции в регулярном чемпионате MLS (впереди оказался только «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси) и уступил в первом раунде плей-офф. А вот в 2008, 2020 и 2023 годах «Коламбус» выигрывал в финале плей-офф и завоевывал главный трофей. Больше побед только у двух клубов: «Лос-Анджелес Гэлакси» (6) и «Ди Си Юнайтед» (4).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com