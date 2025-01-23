Билл Браудер: Нужно забрать у России замороженные деньги

Билл Браудер: Нужно забрать у России замороженные деньги3
- 23.01.2025, 12:26
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Известный финансист призвал Европу не оглядываться на Трампа.
Капитуляция Украины вызовет массовый наплыв беженцев, предупреждает сэр Билл Браудер, международный финансист и основатель Hermitage Capital Management, крупнейшего зарубежного инвестиционного фонда в России с 1995 по 2006. Как пишет Джереми Уорнер, один из ведущих британских аналитиков в области бизнеса и экономики для The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org), Браудер убежден, что средства от замороженных российских активов позволят Украине защищаться еще три-четыре года:
— Европа и Великобритания столкнутся с новым миграционным кризисом, если 300 миллиардов долларов замороженных российских активов не будут арестованы и переданы Украине.
Выступая в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, Билл Браудер сказал, что эти средства позволят Украине защищаться в течение еще трех-четырех лет, без необходимости полагаться на какую-либо дополнительную военную помощь Запада.
Президент США Дональд Трамп объявил прекращение войны в Украине главным приоритетом, однако усиливаются опасения, что компромисс может оказаться невыгодным, вынудив Украину уступить территорию и оставить нерешенными вопросы европейской безопасности.
Основатель хедж-фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер заявил, что капитуляция Украины спровоцирует массовый поток беженцев и подтолкнет Путина к дальнейшей агрессии в Балтийских странах и за их пределами:
— Европейские государства оказались бы перед необходимостью резко увеличить военные расходы в условиях нарастающего финансового давления.
Билл Браудер утверждает, что ключевым инструментом давления Дональда Трампа в урегулировании ситуации в Украине является возможность диктовать условия через прекращение финансирования войны со стороны США:
— Суть в том, что у Трампа не должно быть всех рычагов влияния, учитывая, что в западных центральных банках, преимущественно в Великобритании и Европе, заморожены резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов.
Эти деньги должны быть быстро конфискованы и переданы Украине, чтобы их будущее не определял Дональд Трамп.
По мнению Браудера, если Украина будет вынуждена полностью капитулировать, Западная Европа и Великобритания столкнутся с наплывом 15–20 миллионов беженцев:
— Одновременно мы окажемся в ситуации, когда Путин нападет на Эстонию. Страны G7 уже договорились о конфискации процентов с 300 миллиардов долларов и использовании этих средств на помощь Украине, но давние опасения по поводу законности конфискации основной суммы до сих пор мешают более решительным шагам. Как Великобритания, так и предшественник Трампа, президент Джо Байден, в целом поддержали эти предложения, но существует общая уверенность в том, что конфискация не может быть проведена в одностороннем порядке. Кроме того, предстоящие выборы в Германии свели возможность более широкой поддержки со стороны Европы на нет.
Конфискация российских активов потребует поддержки всех 27 членов ЕС, некоторые из которых открыто симпатизируют Путину и могут наложить вето на любое подобное решение. Существует также опасение, что президент Трамп может наложить вето, учитывая его давно заявленную решимость быть политическим лидером, способным обеспечить мирное урегулирование.
Ожидается, что в конце этой недели президент Украины Владимир Зеленский поддержит срочные меры по конфискации российских активов в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп не должен указывать Европе, что делать, говорит Билл Браудер:
— Мы должны забрать эти деньги. Если Украина стремится к урегулированию, она полностью имеет право сделать это, но на тех условиях, которые она сочтет приемлемыми.