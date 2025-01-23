Белоруски пригласили гостей «из соседнего государства» в агроусадьбу 10 23.01.2025, 12:32

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В итоге у обеих пропали деньги.

Две жительницы Кобрина лишились денег во время отдыха с гостями «из соседнего государства», один из них был задержан, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

«В специальном приложении для знакомств девушки начали общаться с гражданами из соседнего государства. А спустя некоторое время пригласили молодых людей к себе в гости», — рассказали в милиции.

Иностранцы приехали в Беларусь на рождественские праздники, компания арендовала агроусадьбу. Во время отдыха 25-летний новый знакомый улучил момент и вытащил из кармана верхней одежды девушки более 300 рублей.

После они вчетвером ехали в одной машине, где уже другая девушка выронила кошелек, что заметил тот же парень. Бумажник он вернул приятельнице, однако прежде умыкнул из него более 100 рублей.

Когда пропажа денег обнаружилась, кобринчанки обратились в милицию. В итоге злоумышленника задержали, ущерб уже возмещен.

Возбуждено уголовное дело о краже по ч. 2 ст. 205 УК. Иностранцу грозит до четырех лет лишения свободы.

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